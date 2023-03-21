Сколько спят кошки

Ночь — охота, день — время для восстановления сил. Такого графика придерживались хищные прародители наших ласковых пушистых питомцев. Но на дворе уже 2023 год, а многие породы кошек до сих пор не лишают себя радости дневного отдыха. Почему так происходит, стоит ли беспокоиться из-за того, что пушистые часто спят, и как научить любимую кошку засыпать одновременно с хозяином? Мы собрали полезную информацию по темам в этом материале.

Фото: Petstory Petstory

От чего зависит сон кошки

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Если кошка спит, значит, это кому-нибудь нужно. На качество и продолжительность сна влияют самые разные факторы: от возраста и иммунитета до событий, которые произошли за день. Например, если сегодня у вас в гостях были другие питомцы и им удалось поиграть, к вечеру не останется сил спорить с вашими намёками на отдых.

Рассмотрим некоторые причины чуть более подробно.

Гормоны

Гормональный фон, прежде всего, определяется возрастом. Котятам, чтобы набрать достаточно сил для роста, развития и изучения окружающего их мира, нужно уделить сну достаточно большое количество времени — в течение всего дня вы можете случайно находить дома сонные милые комочки. Взрослый же кот способен выспаться быстрее, но вот лишний вес, излишняя любовь к еде или беременность у кошек могут вызывать сонливость.

Психическое и физическое здоровье

Различные недомогания и состояние стресса — это не только предпосылки для появления залысин на шёрстке, но ещё и фактор, нарушающий отдых. Кошки готовы довольно долго выискивать укромные места, чтобы спрятаться от своих тревог вместо того, чтобы готовиться ко сну в своей привычной лежанке.

Рацион

Важно следить за тем, чтобы в пище содержались все необходимые витамины и питательные вещества, не было переедания (ощущение тяжести в значительной степени мешает спокойному сну), и не оставалось чувство голода. Если скорректировать рацион самостоятельно не получается, не занимайтесь потенциально вредными экспериментами и обратитесь за консультацией к специалисту.

Уровень физической активности

Уличные прогулки или домашние активные игры — кошкам важно найти достаточно активную альтернативу охоте, на которую выходили предки. С одной стороны, это заряжает энергией и хорошим настроением, с другой — увеличивает потребность в качественном ночном отдыхе, необходимом для того, чтобы восстановить силы.

Внешние факторы

Если в вашей квартире холодно или шумно, заснуть, очевидно, будет гораздо сложнее. Зато животные хорошо и довольно спят, когда хозяева уходят из квартиры! Нет, не потому, что вы являетесь источником стресса; скорее, дело в том, что в доме воцаряется тишина, да и без вас хвостику становится скучно. А сон — отличный вариант для того, чтобы скоротать досуг.

Порода

Оказывается, любовь к отдыху или склонность к повышенной активности может быть врождённой. К числу пород, которые обычно спят дольше остальных, относят британцев, шотландцев, персов, сибирских кошек, девон-рексов и мейн-кунов. А вот абиссины, турецкие ваны, бенгальские, египетские, бурманские, сиамские и ориентальные котята будут развлекаться и шуметь до «последнего процента заряда».

Британские коты могут спать дольше многих других пород

В силу каких ещё причин животные спят дольше обычного? Смена ритма жизни или климата (городские коты, например, любят резвиться на дачных участках, и к вечеру укладываются даже раньше людей, которые их на эту дачу привезли). Также причинами долгого сна называют приём седативных (успокоительных) препаратов или антибиотиков, медицинские процедуры (только что перенесённая стерилизация или другие врачебные вмешательства) и период восстановления после болезней.

Если вы только подозреваете болезнь, о необходимости визита к врачу подскажут следующие факторы:

высокая температура;

слишком частый пульс;

горячий и/или сухой носик;

вялость даже спустя длительное время после пробуждения;

проблемы с шерстью;

проблемы с глазами (покраснения, слёзы, сильные загрязнения) и т.д.

Так или иначе, просим вас оставаться ответственными хозяевами и не заниматься самодиагностикой!

Сколько спит котёнок и кошка

Продолжительность сна у питомцев сокращается по мере взросления: чем более окрепшими они становятся, тем меньше времени в сутках им нужно, чтобы восстановить баланс энергии в организме.

Новорожденным котятам, которые появились на свет максимум 10 дней назад, конечно, не до активного времяпрепровождения. Они спят вплоть до 22-23 часов в день. Просыпаются малыши с одной главной целью: добраться до мамы — а это даётся непросто из-за ещё слабых лапок и неокрепшего вестибулярного аппарата — и поесть. У детёнышей в возрасте двух-трёх недель количество сна сокращается до 21 часа, остальное время уходит также на приёмы пищи и первые игры. Когда котятам исполняется один месяц, сон становится короче ещё на 60 минут. Примерно столько же длится и непрерывное бодрствование: юный питомец уже готов изучать мир, пусть и не без помощи старших. Следующий серьёзный рубеж случается после трёх месяцев — в это время котят уже забирают от мамы и начинают кормить отдельно, а отдых с учетом актуальных потребностей организма сокращается до 19 часов в сутки.

Впервые взрослыми питомцев называют в возрасте от шести месяцев — спят они по 12-17 часов. Причем, у кошек отдых длится чуть дольше: некастрированные коты на фоне полового созревания (начинается в 7 или 8 месяцев) совершенно теряют покой.

С наступлением зрелости у питомцев длительность сна начинает увеличиваться: взрослые спят от 14 часов и больше (к слову, как и собаки). Сказывается и возраст, и различные физические недомогания, впрочем, сонливость не всегда является следствием серьезного кризиса. Пожилые кошки, как в детстве, спят минимум по 20 часов — им уже не нужно так много энергии, дело в замедлении внутренних процессов в организме.

Фазы кошачьего сна

Как и у людей, сон пушистых питомцев специалисты делят на две основные фазы:

глубокую (фаза быстрого сна)

и поверхностную (фаза медленного сна).

В течение одной глубокой фазы кошки спят всего примерно от пяти до десяти минут — за это время полностью расслабляются мышцы (и можно заметить, как питомец непроизвольно дёргает лапками или шевелит усами), биоритмы замедляются, а в организме запускаются восстановительные процессы. При этом глубокая фаза сопровождается активной работой мозга, а частота дыхания напоминает обычное бодрое состояние. Если момент пробуждения у животных попадает на глубокую фазу, просыпаются коты чуть сложнее и дольше — организм ещё не готов оперативно реагировать на внешние раздражители, а потому на подъём уходит до двух минут. Кстати, именно из-за долгого пробуждения фаза быстрого сна у бездомных кошек длится и того меньше. Связано это с опасностью долго находиться в уязвимом положении.

«Медленная» фаза, как следует из названия, длится дольше: кошки спят по 15-20 минут или даже по получасу (так они проводят примерно 75% всего отдыха и всё это время — с особенной тревожностью). Пульс, дыхание и процесс обмена веществ становятся медленнее, а мышцы в силу инстинктов не могут расслабиться полностью. На любой подозрительный шорох или другой звук кошки готовы отреагировать незамедлительно! А вот позы, которые принимают животные в этой фазе, могут вводить в заблуждение: даже если кошка уснула на спине или свернувшись калачиком, ещё не значит, что она не примет «боевую стойку» всего за пару секунд.

Особенности сна у кошек

И фазы сна, и факторы, влияющие на его качество, во многом совпадают с тем, как обстоят дела у человека. Похожая ситуация и с особенностями сна — некоторые из них уникальны, но нередко кошки инстинктивно или вполне осознанно подстраиваются под своих хозяев.

График сна и распорядок дня в целом у современных котов может быть выстроен в абсолютно случайном порядке: необходимость ночной охоты улетучилась вместе с появлением людей. Питомцы спят и по ночам, и посреди дня, и могут с лёгкостью менять свои привычки. Но многие всё-таки ориентируются на хозяев, пытаясь адаптироваться к их ритму жизни. Это связано с тем, что животное скучает по вам и стремится чаще проводить досуг вместе.

Каждый день перед сном любимые лежанки проходят «кастинг». Если в какой-то момент хвостикам привычное место покажется неудобным, животные отправятся на поиски нового — они спят только там, где чувствуют комфорт именно сегодня, а предпочтения могут меняться.

Кошки спят в местах, которые кажутся им комфортными

Пришло время ответить и на вопрос, волнующих многих уже опытных и только начинающих хозяев: видят ли кошки сны? Многие фелинологи и нейрофизиологи сходятся во мнении, что ответ всё-таки положительный. По их предположениям, выдвинутым на основе серий исследований, сновидения у пушистиков связаны с их жизнью и сильными эмоциями: по ночам они «смотрят» фантазии о погоне за добычей, сценарии взаимодействий с другими котами — игры или соревнования, моменты из общения с хозяевами и многое другое. Интересно, что кошки даже когда спят, продолжают эмоционировать: хмуриться или улыбаться, шевелить ушками, издавать разные звуки и дёргать или перебирать лапками. Вполне возможно, что так и выглядит реакция на сны. А вот вытягивание лапок — без пробуждения — означает проверку их работоспособности, возможность быстро встать и побежать по делам (например, срочно разбудить хозяина).

Ещё иногда кошки спят с открытыми глазами — это может показаться пугающим, но скорее всего веки просто оттягиваются под тяжестью веса, если кошка засыпает на спине. Спят они в такие моменты крепко и совершенно спокойно, а поза, хоть и не является удобной, говорит о полном доверии к хозяевам и окружающей обстановке в целом. Однако, если кошка спит с открытыми глазами слишком часто, лучше перестраховаться и обсудить этот момент с ветеринаром.

Иногда кошки спят с приоткрытыми глазами

Уровень активности кошки сразу после подъёма зависит от его причины и фазы, на которую пришлось пробуждение. Чувство голода вряд ли резко разбудит животное — кошка будет ещё долго потягиваться, но своё ложе так просто покидать не станет. В числе факторов, которые способны быстро поднять кошку на ноги:

громкие раздражающие звуки;

запах еды (кот понимает, что еда уже его ждёт, а это мотивирует гораздо сильнее, чем просто голод);

ситуации, где требуется проявить осторожность (к примеру, если в доме гости).

Что делать если кошка постоянно спит — как наладить сон?

Самое главное правило — старайтесь не паниковать, даже если вам кажется, что в последнее дни ваш питомец спит чаще: как мы уже рассказали, длительный отдых не является обязательным признаком проблем со здоровьем. К тому же, активность по образу хищных предков часто приходится на ночь. Если днём мы постоянно видим, как животное спит — вполне возможно, в сумерках кто-то активно проводил время без сна. Поэтому, первое, что вам нужно применить, это метод наблюдения: обратите внимание, как обстоят дела с аппетитом, достаточно ли животное активно или всё чаще вялость и отсутствие энтузиазма берут верх, как именно меняется режим сна и в каком настроении чаще всего пребывает ваш хвостик.

Чем активнее котёнок, тем больше ему надо сна

Следующий шаг — традиционный визит к ветеринару: истинные причины перемен способен определить только специалист! Он же назначит медикаментозные препараты (при их необходимости) и даст основные советы вам и вашему домашнему животному.

Но всё же существует и несколько общих рекомендаций: они точно помогут вам сблизиться с котом и наладить общий, схожий режим дня. Например, в обязательном порядке вам нужно поиграть с кошкой до отбоя. Во-первых, она терпеливо ждала вас с работы или учёбы и точно заслужила поощрение; во-вторых, лёгкая усталость поспособствует скорейшему засыпанию и вам не придётся засыпать под звук топающих лапок котят.

Также можно скорректировать график питания: выдать новую, стандартную по размеру порцию корма лучше ближе ко сну, ведь на голодный желудок спят пушистые значительно хуже, а благодаря позднему ужину животное не успеет проголодаться ещё раз. Придерживайтесь этой стратегии стойко: наверняка вас попробуют уговорить выдать корм пораньше. Если отказывать любимцу будет совсем сложно, разбейте его порцию на несколько мелких частей.