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2 часа назад

Памятник Александру Невскому планируют установить в Севастополе

runews24.ru

Памятник установят рядом со Свято-Александро-Невским храмом.

Памятник Александру Невскому планируют установить в Севастополе
Фото: runews24.rurunews24.ru

В Севастополе планируют установить памятник князю Александру Невскому. Об этом пишет Forpost.

Предполагается, что памятник установят рядом со Свято-Александро-Невским храмом, который расположен на Северной стороне города в районе бухты Голландия.

Кроме того, в рамках проекта, разработанного АО «Севастопольстройпроект», предусмотрено благоустройство территории ближайшего сквера, расположенного неподалеку от храма. Так, на территории сквера планируется посадка деревьев и кустарников, установка скамеек, урн и ограничителей на парковке.

Помимо этого, проектом учитывается устройство забора и ограждения, установка колокольни и купели, а также самого памятника Александру Невскому.

Истории,Александр Невский,
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