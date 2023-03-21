Памятник Александру Невскому планируют установить в Севастополе

Памятник установят рядом со Свято-Александро-Невским храмом.
В Севастополе планируют установить памятник князю Александру Невскому. Об этом пишет Forpost.
Предполагается, что памятник установят рядом со Свято-Александро-Невским храмом, который расположен на Северной стороне города в районе бухты Голландия.
Кроме того, в рамках проекта, разработанного АО «Севастопольстройпроект», предусмотрено благоустройство территории ближайшего сквера, расположенного неподалеку от храма. Так, на территории сквера планируется посадка деревьев и кустарников, установка скамеек, урн и ограничителей на парковке.
Помимо этого, проектом учитывается устройство забора и ограждения, установка колокольни и купели, а также самого памятника Александру Невскому.