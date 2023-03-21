Основы выживания в сибирской тайге: ориентируемся по травам

Ежегодно в российских лесах теряются тысячи людей. Проблема особенно активизируется в сезон созревания ягод или грибов. Не всегда грибникам и любителям черники удается вернуться к родным.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

По статистике, три четверти заблудившихся погибают в первые 48 часов, самая частая причина – переохлаждение.

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Как сориентироваться в лесной глуши и найти дорогу к людям? Какие растения можно есть, а каких стоит избегать? «ФедералПресс» изучил, как травы помогают выбраться из леса.

Природа дает подсказки

Чтобы не заблудиться в лесу, достаточно обращать внимание на природу вокруг. Это поможет, даже если выйдут из строя GPS-навигатор или портативный компас.

Главный ориентир – Солнце. Еще со школьной программы мы все хорошо помним о том, что оно всходит на востоке, а садится на западе.

Кроме того, отличным помощником для потерявшихся станут растения. Именно по ним можно найти верную дорогу.

Наиболее простыми методами ориентирования в лесу являются: деревья;

мхи и лишайники;

растения; ягоды.

На что обратить внимание

Мох – один из самых распространенных ориентиров в лесу. На северной стороне он плотнее и более влажный. Обращать внимание можно и на камни, валуны или разрушенные и поваленные деревья, покрытые зарослями мха.

Кора также поможет сориентироваться на местности – на растущих деревьях с южной стороны она светлее, суше и теплее. Именно на этой стороне находится смола, выделяемая деревом. Особенно хорошо ориентироваться по березам – южная сторона намного более светлая, а наклон дерева поможет понять направление ветра. Если же в тайге преобладают хвойные деревья, то необходимо приглядеться к коре сосен. С северной стороны она темная и растрескивающаяся из-за недостатка солнечных лучей. Даже спиленный пенек – отличный ориентир, если присмотреться к кольцам. В местах, где расстояние между ними больше всего, находится юг, и, соответственно, там, где оно минимальное, – север.

На полях южной части Сибири можно встретить растение, в названии которого даже присутствует слово «компас». Латук компасный, или, в простонародье, дикий салат, всегда четко поможет определить стороны света. Так, у незатененных растений, высота которых может достигать полутора метров, листья немного асимметричны. Более широкой своей половинкой листья обращены на восток, соответственно, более узкой – на запад. А ребра листа показывают направление север – юг.

Другое растение – подсолнух. Большинство туристов хорошо знают, что он всегда поворачивает «голову» в солнечную сторону. Делает он это только под непосредственным солнечным светом.

Аналогично ведет себя растение череда трехраздельная, когда небо покрыто тучами. Головки цветов этого растения направлены в ту сторону, где должно находиться солнце. Утром череда наклонит головку на восток, к 14 часам повернет ее на юг, а вечером укажет на запад.

Не менее точную информацию по определению сторон горизонта дают грибы и ягоды. Первые обычно растут с северной стороны деревьев, пней или кустов. На восточной и западной стороне их значительно меньше, а на южной, особенно в сухую погоду, их почти не бывает. Дозревающие ягоды же раньше приобретают окраску с южной стороны.

Эти растения можно есть

Когда человек остается один на один с природой, то наряду с приступом отчаяния и страха может настигнуть чувство голода. Без паники! Даже в условиях дикой природы употреблять в пищу можно большое количество растений. Только необходимо знать, как не ошибиться в выборе.

Репейник – это довольно полезная и питательная еда. Употреблять можно стебли и корешки. В Японии его даже можно встретить в огородах, причем не как сорняк.

Одуванчик – цветы этого растения можно найти весной в любом лесу. Молодые и сочные листья пригодны для пищи. Их употребляют в сыром виде или предварительно вымоченными в воде – желательно соленой, но подойдет и пресная, если настаивать два часа.

Корни этого растения также съедобны – их надо хорошо промыть и просушить, а затем поджарить до хрустящей корочки. В частности, обжаренные, растертые в порошок корешки можно использовать вместо кофе.

Щавель – растение пробовали все, у кого есть дачный участок. Слишком много есть его не стоит, но эти листики дадут необходимую энергию и на время избавят от неприятного чувства голода.

Клевер – измельченные сырые листья этого растения вполне пригодны для пищи. Клевер богат белком. Из отвара листьев клевера можно приготовить пюре и похлебку. Цветочки клевера имеют приятный аромат. Они могут быть использованы для приготовления напитка.

Лопух – это неприхотливое растение можно встретить повсюду. Очищенные корни лопуха можно есть в сыром виде. Особенно вкусные они до цветения. А если корни испечь, то они будут сладкими и приятными на вкус.

Стрелолист – растет на болотах. Клубни можно съесть сырыми. Они напоминают грецкий орех, а можно поджарить, тогда будет похоже на картофель. В Азии стрелолист считается деликатесом.

Тростник – это высокое с тонким стеблем и колоском растение можно увидеть на берегах озер и рек. В пищу идут сырые корни. Они очень нежные и сочные. Из-за небольшого количества сахара они имеют сладковатый привкус. Корни можно варить, запекать и сушить. Из высушенных корней получается мука, пригодная для выпечки лепешек.