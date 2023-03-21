Корова: несколько фактов о священном животном Индии

Редакция издания ТУРИСТАС собрала несколько сведений, объясняющих, почему в Индии корова является священным животным. Для них это символ, подобный матери Земли. Многие верят, что корова подобна Богам.
Для начала стоит отметить, что корова является кормилицей для индийских семей. Речь здесь идет только о молоке. По вере и по закону употреблять говядину и забивать корову им запрещено. Так естественная смерть этого животного, означает несчастье для всей семьи.
Также о коровах имеются упоминания еще в священных текстах. Более того, само молоко в Индии использую для большого количества ритуалов. Кроме того, не стоит забывать и о Быке. Он так считается священным животным. В Индии верят, что бык сопровождает бога Шиву, является его другом и преданным помощником. Быка по имени Нанди в индуизме почитают наряду с основными богами — ему возводятся памятники по всей стране и преподносятся дары.
Многие не знают, что в религиозных ритуалах в Индии используется также коровий навоз. Также навоз применяется в Индии в качестве топлива, а иногда и как строительный материал.