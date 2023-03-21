Корова: несколько фактов о священном животном Индии

Редакция издания ТУРИСТАС собрала несколько сведений, объясняющих, почему в Индии корова является священным животным. Для них это символ, подобный матери Земли. Многие верят, что корова подобна Богам.

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Для начала стоит отметить, что корова является кормилицей для индийских семей. Речь здесь идет только о молоке. По вере и по закону употреблять говядину и забивать корову им запрещено. Так естественная смерть этого животного, означает несчастье для всей семьи.

Также о коровах имеются упоминания еще в священных текстах. Более того, само молоко в Индии использую для большого количества ритуалов. Кроме того, не стоит забывать и о Быке. Он так считается священным животным. В Индии верят, что бык сопровождает бога Шиву, является его другом и преданным помощником. Быка по имени Нанди в индуизме почитают наряду с основными богами — ему возводятся памятники по всей стране и преподносятся дары.