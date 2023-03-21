Как прошло первое выступление The Beatles, которых никто не знал

21 марта 1961 года останется важной датой в истории культовой британской группы The Beatles. "Рамблер" расскажет об этом событии подробнее.

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Клуб, где все начиналось

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Клуб Cavern Club на Мэтью-стрит в Ливерпуле был местом, где началась популярность Beatles в Великобритании. Джон Леннон, Пол Маккартни, Джордж Харрисон и Пит Бест были впервые замечены Брайаном Эштейном именно в этом клубе. В конце концов Эпштейн стал их менеджером и заключил с ними контракт на запись.

Cavern Club был третьим клубом, управляемым Аланом Ситнером, который первоначально открылся как клуб только для джаза 16 января 1957 года в стиле парижского концертного зала Le Caveau . The Quarrymen впервые выступили в клубе 7 августа 1957 года, но к 9 февраля 1961 года , когда группа впервые выступила там под своим новым названием Beatles, клуб находился в собственности Рэя Макфолла.

Cavern Club постепенно стал синонимом зарождающегося музыкального жанра Merseybeat, быстро став самым известным клубом в Великобритании.

В начале августа 1957 года друг Леннона Найджел Уолли, играя в гольф в гольф-клубе Чайлдволл с отцом Ситнера, доктором Джозефом Ситнером, спросил его, есть ли у его сына желание заказать группу Quarrymen в The Cavern Club на Мэтью-стрит.

Доктор Ситнер предложил группе сначала поиграть в гольф-клубе, чтобы оценить свои способности. Группа расположилась в гостиной внизу гольф-клуба и была удивлена, когда почти сто человек пришли послушать их. Алан Ситнер позвонил Уолли через неделю и предложил группе выступить в клубе в обеденные часы.

Хит на разогреве

Перед своим первым выступлением в Cavern Club группа спорила между собой по поводу сет-листа, поскольку рок-н-ролльные песни в клубе не разрешались, а скиффл допускался. Начав со скиффла, Леннон вдруг попросил остальных начать играть «Don`t Be Cruel» Элвиса Пресли.

Играющий на банджо Род Дэвис предупредил Леннона, что публика «съест его заживо», но Леннон проигнорировал это, начав песню сам, что вынудило остальных присоединиться к нему.

В 1960 году Quarrymen изменили свое название, сначала на Silver Beetles, а затем на Beatles. Позже их выступление увидел Брайан Эпштейн. Позже Эон рассказывал:

"Меня сразу поразила их музыка, ритм и чувство юмора на сцене, и даже потом, когда я встретил их, меня снова поразило их личное обаяние. И там, собственно, все и началось".

21 марта 1961 "Битлз" впервые дали сыграть в вечернем шоу на разогреве у группы The Swinging Blue Jeans.

"Их пение было очень грубым, а гитары ненастроенными. Но звучали они круто. Мы же много репетировали, чтобы правильно звучать, и были не очень рады тому, что у Битлов так хорошо получилось выступление, которое он репетировали всего пять минут", — вспоминал Ральф Эллис, гитарист The Swinging Blue Jeans.