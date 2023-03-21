Навруз 2023: дата, история, где и как отмечают праздник

С персидского языка, или фарси, «навруз» переводится как «новый день». Чаще всего этот праздник приходится на день весеннего равноденствия, а появился он задолго до начала нашей эры, и всегда был связан с наступлением весны, во многих культурах в этот день отмечали также новый год. Чтобы всегда знать, какого числа в 2023 будет отмечаться праздник Навруз, нужно запомнить всего лишь одну дату, которая не меняется из года в год, – 21 марта.

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«Рамблер» рассказывает о том, как появился праздник Навруз, в каких странах его отмечают и какие традиции с ним связаны.

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Когда начали отмечать праздник Навруз

Считается, что история праздника корнями уходит в далекое-далекое прошлое, впервые его начали отмечать иранские и тюркские народы. По одной версии, в древней Персии праздник появился во время правления династии Ахеменидов в IV-V веке до нашей эры, по другой версии – первые упоминания о празднике были обнаружены VII-VIII веках до нашей эры. Сведения о Наврузе есть также в «Авесте» - главном зороастрийском тексте. В «Авесте» также приводится легенда о герое Сиявуше, которого похоронили в этот день.

С приходом на территорию Ближнего Востока арабов и распространением ислама праздник не потерял своего значения, а органично вписался. Примерно так же, как и Масленица. В разных странах название праздника может звучать по-разному: Навруз, Новруз, Нуруз, Невруз, Наурыз, Нооруз – но смысл от этого, конечно, не меняется.

Кстати, 30 сентября 2009 года Навруз вошел в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. А 19 февраля 2010 года на Генеральной Ассамблее ООН 21 марта провозгласили «Международным днем Навруза».

В каких странах празднуют Навруз

Наступление нового года в мусульманских странах отмечается в день весеннего равноденствия. Навруз празднуют в Иране, Афганистане, Албании, Киргизии, Македонии, Азербайджане, а также в российских регионах – Дагестане, Татарстане, Башкирии. С 2010 года Навруз был признан и в Грузии, где живет много азербайджанцев.

В некоторых арабских странах Навруз не отмечают, а вот в Сирии праздник запрещен законодательно.

Как принято отмечать Навруз

К Наврузу принято готовиться заранее. Нужно навести порядок в доме, избавиться от хлама и ненужных вещей, раздать долги, помириться с теми, с кем по той или иной причине пришлось поссориться, чтобы в новый год вступить с чистой душой и совестью. А в среду накануне Навруза на улицах разжигают костры и прыгают и через них.

К праздничному столу в этот день принято готовить блюда, названия которых начинаются на персидскую букву «С», например: яблоко, черные косточки, маслина, уксус, чеснок и проросшее зерно. Кстати, проросшие зерна пшеницы принято не только есть, но и украшать ими дом.

Также на праздничный стол ставят свечи, зеркала и крашеные яйца. Как и на Пасху, крашенные яйца становятся символом возрождения и продолжения жизни.

Что можно и чего нельзя делать в праздник Навруз

Считается, что в ночь накануне Навруза все должны находиться дома со своей семьей, если праздник застанет человека в дороге или в другом месте, он будет скитаться долгих семь лет. Также нельзя вечером перед праздником ходить в гости, все визиты нужно перенести на следующий день. При этом особенно хозяева радовались, если первым к ним гости зайдет весбма и весьма удачливый человек.

В долг в этот день давать нельзя, зато можно дарить. Также было принято угощать друзей и соседей и принимать подарки от них.