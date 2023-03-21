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57 минут назад

Таинственная кошка-лисица из сказок оказалась отдельным видом кошачьих

Lenta.ru

Таинственная кошка-лисица из корсиканских сказок оказалась отдельным видом кошачьих. Французский департамент биоразнообразия опубликовал результаты исследования ДНК животных, доказывающие уникальность этой дикой кошки.

Таинственная кошка-лисица из сказок оказалась отдельным видом кошачьих
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Дикие и скрытные корсиканские кошки были давно известны местным пастухам, но их долго считали просто одичавшими домашними кошками. Однако анализ генетического материала показал, что это уникальный биологический вид, обитающий только на одном средиземноморском острове — в низинных лесах северной Корсики.

Сравнение ДНК продемонстрировало очевидные различия между кольцехвостыми корсиканскими кошками-лисицами и континентальными лесными и домашними кошками. Хотя кошки-лисицы внешне напоминают домашних животных, они отличаются от них длиной (кошки-лисицы достигают 90 сантиметров в длину от головы до кончика хвоста) и заметным полосатым хвостом с черной кисточкой.

Корсиканская кошка-лисица также выделяется окрасом — на передних лапах у нее есть полоски, задние лапы темные, а на животе шерсть красновато-коричневого оттенка. Густая шелковистая шерсть защищает этих кошек от блох, вшей и клещей.

Исследование корсиканских кошек началось уже давно. Еще в 2008 году кошку-лисицу случайно поймали в домашнем курятнике. С тех пор ученые пытались выяснить, к какому подвиду отнести этих животных.

Отчасти такое внимание к кошкам-лисицам вызвано их присутствием в местном фольклоре. Эти небольшие хищники постоянно встречаются в сказках и легендах корсиканских пастухов.

Открытие уникального генетического происхождения кошек-лисиц — важный шаг на пути к обеспечению их защиты и сохранения вида.

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