День в истории: первый фильм до "Прибытия поезда"

Чем примечательна дата 22 марта?

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Сегодня, 22 марта, Всемирный день водных ресурсов, День Балтийского моря и День таксиста. 22 марта главный музей Казани стал Национальным музеем республики, Горький обратился к американским журналистам, была создана Центральная студия телевидения, в США запатентовали производство крахмала, Люмьеры показали первый фильм.

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Сахар невероятно подорожал

22 марта 1986 года в Москве родился певец Радик Яруллин, выбравший сценический псевдоним DJ Radik. После музыкальной школы по классу фортепиано посещал рок-лицей "Красный химик" и учился в Гнесинской академии. Выступал с группами "C_File" и "Айкау". Последнее время живет в Казани.

22 марта 1992 года в селе Средние Кирмени Мамадышского района родился Фаннур Мухаметзянов. После театрального училища поехал в Атню, но потом получил место в Камаловском театре. Записал аудиокнигу со стихами Хасана Туфана. Побеждал в конкурсе художественного слова "TATAR сүзе", за роль Галиакбера в "Тормышмы бу?.." ("И это жизнь?") получил премию "Тантана" в номинации "Лучшая эпизодическая роль", а в 2023-м стал лауреатом премии Мусы Джалиля.

22 марта 2022 года "Реальное время" сообщило, что, пробив потолок фиксированной "социальной" цены в 62 рубля за килограмм, в торговых сетях несколько дней растут розничные цены на сахарный песок. В Казани "Ашан" обновил ценник, выставив 80 рублей за кг, а в несетевых магазинах продукт отпускают по 92—125 рублей. Впрочем, товар сметают с прилавков — по любой цене. Фото и видео потасовок, пустых полок и огромных очередей российских покупателей разлетаются по соцсетям. Несмотря на успокоительные мантры чиновников, по данным источников сахарного трейдера "Продлогистики", с начала марта Татарстан столкнулся с сокращением поставок сахара, получив на реализацию около 15 тысяч тонн, что меньше обычного. "Если уберут соглашение о верхнем потолке цен, тогда производители начнут продавать по нормальной цене, и сахар вернется на полки", — намекают собеседники "Реального времени".

"С кем вы, мастера культуры?"

22 марта 1932 года две советские газеты "Правда" и "Известия" опубликовали знаменитую статью-памфлет Максима Горького "С кем вы, мастера культуры? Ответ американским корреспондентам". В этом памфлете Горький размышляет о том, что писатели так или иначе представляют интересы разных слоев общества. Однако каждый решает для себя, представляет он интересы власти или народа. Также фраза "С кем вы, мастера культуры?" совсем скоро стала крылатой и часто употребляется и сегодня, когда необходимо узнать политические или нравственные позиции деятеля культуры.

22 марта 1951 года на базе Московского телецентра на Шаболовке была создана Центральная студия телевидения, первая в Советском Союзе программно-творческая телевизионная организация. А 1964 году в СССР с помощью спутниковой связи была проведена трансляция Олимпийских игр из Токио. Спустя год состоялся обмен телепрограммами между Москвой и Владивостоком, а в 1966 году была совершена передача цветного изображения из Парижа в Москву.

Люмьеры на конференции

22 марта 1841 года в США запатентовали производство крахмала. В те годы его делали из экстракта кукурузы и перерабатывали в белый порошок. В пищевой промышленности крахмал используется для получения глюкозы и патоки, в текстильной — для обработки тканей, в бумажной — в качестве наполнителя. В настоящее время крахмалопродукты широко востребованы в различных отраслях промышленности — от кондитерского производства до нефтебурения. С появлением новых видов крахмалов области их применения постоянно расширяются и потребность в них стабильно растет.

22 марта 1895 года в Париже на конференции, посвященной развитию французской фотопромышленности, братьями Луи и Огюстом Люмьерами впервые на большом экране был показан короткий кинофильм. Зрители смотрели небольшую киноленту с названием "Выход рабочих с завода Люмьер". Однако этот короткий фильм увидело немного людей, так как встреча предназначалась для узкого круга лиц. Вследствие чего эта дата и не прославилась как день рождения кино. А 28 декабря братья Люмьер представили уже широкой публике другой фильм "Прибытие поезда на вокзал Ла Сьота".