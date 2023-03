Первом альбому легендарной группы The Beatles – 60 лет

60 лет дебютному альбому легендарной группы The Beatles . С этого дня «ливерпульская четверка» начала путь к всемирной славе, передает «МИР 24».

Пластинка называлась Please Please Me («Пожалуйста, порадуй меня»). Сразу после выхода она заняла первое место в британских чартах и не покидала позицию 30 недель подряд.