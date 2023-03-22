Первом альбому легендарной группы The Beatles – 60 лет

60 лет дебютному альбому легендарной группы The Beatles. С этого дня «ливерпульская четверка» начала путь к всемирной славе, передает «МИР 24».

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Пластинка называлась Please Please Me («Пожалуйста, порадуй меня»). Сразу после выхода она заняла первое место в британских чартах и не покидала позицию 30 недель подряд.

Альбом записали за день. Он состоял из двух частей. В первую вошли кавер-версии различных популярных композиций, а другую часть написали Джон Леннон и Пол Маккартни.