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50 минут назад

Первом альбому легендарной группы The Beatles – 60 лет

Мир24

60 лет дебютному альбому легендарной группы The Beatles. С этого дня «ливерпульская четверка» начала путь к всемирной славе, передает «МИР 24».

Первом альбому легендарной группы The Beatles – 60 лет
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Пластинка называлась Please Please Me («Пожалуйста, порадуй меня»). Сразу после выхода она заняла первое место в британских чартах и не покидала позицию 30 недель подряд.

Альбом записали за день. Он состоял из двух частей. В первую вошли кавер-версии различных популярных композиций, а другую часть написали Джон Леннон и Пол Маккартни.

Самой успешной стала заглавная песня, в честь которой и назвали диск.

Истории,Пол Маккартни,Джон Леннон,
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