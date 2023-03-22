Какой праздник сегодня, 22 марта

«МИР 24» рассказывает о знаменательных датах, которые отмечаются в этот день в России, других странах СНГ и мире.

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Всемирный день водных ресурсов

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22 марта в мире отмечается День водных ресурсов. Дата была установлена резолюцией Генас­самблеи ООН 22 декабря 1992-го, чтобы привлечь внимание человечества к важности доступа к пресной воде. Идея проведения праздника впервые прозвучала на Конференции ООН по охране окружающей среды и развитию, которая проходила в летом 1992 года в Бразилии.

По данным ООН, около двух миллиардов человек вынуждены использовать загрязненную воду, а более 660 миллионов не имеют источников питьевой воды вблизи мест проживания. Россия входит в группу стран мира, наиболее обеспеченных водными ресурсами, занимая второе место по объему водных ресурсов. Россия располагает почти четвертой частью запасов пресных вод мира и десятой частью возобновляемых ресурсов вод. На территории страны насчитывается около 2,7 миллионов больших и малых рек и более 2,7 миллионов озер.

Международный день Балтийского моря

22 марта отмечается День Балтийского моря. Решение о его проведении было принято на 17-м заседании Хельсинкской комиссии в 1986 году. Цель праздника – привлечь внимание ученых и общественных деятелей к вопросам охраны окружающей среды Балтийского региона.

Балтийское море расположено в Северной Европе и принадлежит бассейну Атлантического океана. Площадь моря – 419 тысяч квадратных километров, средняя глубина – 52 метра. Воды Балтики омывают берега девяти государств – России, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Германии, Дании, Швеции и Финляндии.

Международный день таксиста

22 марта свой профессиональный праздник отмечают таксисты. В этот день в 1907 году в Лондоне появились первые автомобили, которые были оснащены специальными счетчиками, получившими название таксометры. С того времени индивидуальный городской транспорт стали называть такси, а извозчиков – таксистами.

Кстати. Первые такси в Лондоне были зеленого и красного цветов, а классический желтый появился благодаря американцу, основателю компании Hertz Corporation Джону Хертцу.

Также 22 марта в мире отмечается День одинаковых носков и Всемирный день безделья.

22 марта 1943 года фашисты и их пособники уничтожили белорусскую деревню Хатынь.

Каратели окружил поселок, его жителей согнали в сарай и подожгли. Те, кто пытался спастись от огня, были расстреляны из пулеметов. Таким образом фашисты отомстили за то, что недалеко от Хатыни партизаны обстреляли автоколонну и убили известного офицера. Жертвами трагедии в Хатыни стали 149 человек, в том числе 76 детей. Выжить удалось только пятерым детям и одному взрослому Иосифу Каминскому, который позднее стал прототипом бронзовой скульптуры «Непокоренный человек». Ее установили в мемориальном комплексе «Хатынь». Мемориал был открыт летом 1969 году.

Кто родился 22 марта:

Французский актер-мим, создатель парижской школы мимов Марсель Марсо (1923 – 2007).

Российский музыкант, бывший солист группы «Браво» Валерий Сюткин (1958).

Советский и российский музыкант, актер, телеведущий Александр Цекало (1961).