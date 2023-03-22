Яды: коварные и не очень

«Среди орудий убийства найдётся совсем немного таких, которые являются столь же патологически притягательными, как яды».

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Инсулин, стрихнин, цианид, мышьяк, полоний — разнообразие мира ядов сравнимо лишь с разнообразием мотивов, которые движут коварными отравителями. Книга «Яды: великолепная история человечества» профессора в области физиологии и биофизики Нила Брэдбери — о том, как на протяжении всей истории человечества эти вещества становились инструментами мести, вершили судьбы мира и повергали в прах монархов.

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И нет: это отнюдь не каталог отравителей и их жертв. Скорее, увлекательный рассказ о природе ядов и механизме их воздействия на человеческий организм — на молекулярном, клеточном и физиологическом уровнях.

Как пишет Daily Mail: «Смесь точной науки и реальных криминальных историй. Почти неприлично интересная книга!»

Яд определяет доза

Какие образы всплывают в памяти, когда вы слышите слово «яд»? Может быть, вы представляете себе ядовитые растения, или ядовитых змей, или даже безумных учёных, синтезирующих смертельные химикаты в подземном бункере? На самом деле далеко не все яды имеют столь экзотическое происхождение. Иногда ровно те же свойства, которые позволяют использовать вещество во благо, делают его опасным.

Впервые это противоречие между полезным и вредным действием заметили в эпоху Возрождения. «Яд определяет доза», — предостерегал великий алхимик и врач XVI века Парацельс. Наверное, сложно найти лучшее подтверждение этого принципа, чем инсулин. В малых дозах это химическое вещество спасает жизни, а в больших может отправить человека на тот свет.

Взбодриться… стрихнином

Сегодня стрихнин настолько прочно ассоциируется со смертью, что идея применить его в качестве тонизирующего препарата показалась бы чудачеством. Однако до начала XX столетия стрихнин рассматривали именно как средство для придания бодрости. Марафонцу Томасу Хиксу стрихнин в 1904 году помог завоевать олимпийское золото. А студенты-медики пользовались им при подготовке к экзаменам.

Однако у стрихнина есть и тёмная сторона, которая нашла отражение в литературных произведениях и кино. В повести Артура Конан Дойля «Знак четырёх» доктор Ватсон, верный спутник Шерлока Холмса, по необычной гримасе жертвы определяет, что убийство было совершено с помощью стрихнина. В легендарном фильме Альфреда Хичкока «Психо» Норман Бейтс использует стрихнин, чтобы убить свою мать.

Стрихнин добывают из растений рода Strychnos — название придумал в 1753 году сам Карл Линней, великий классификатор живой природы. Как и все растительные алкалоиды, стрихнин имеет горький вкус — более того, стрихнин прославился как самое горькое вещество, известное человеку, и стал образцом, по которому ранжируют другие горькие вещества.

Самый знаменитый яд

Цианид — один из самых известных ядов на планете. Как средство, вызывающее практически мгновенную смерть, его прославили в шпионских романах и детективах. Самое время вспомнить про Агату Кристи: она прекрасно знала о действии цианида и убила им ни много ни мало 18 своих героев! А один из семидесяти пяти романов даже назвала «Сверкающий цианид».

Секретным агентам в шпионских романах тоже часто дают цианид на случай провала. Свои ампулы на общих основаниях получил даже придуманный Яном Флемингом Джеймс Бонд — правда он, как и следовало ожидать, их выкинул.

Реальные убийства и самоубийства с помощью цианида шокируют. В годы Второй мировой войны в рамках «Окончательного решения еврейского вопроса» газообразным цианистым водородом — синильной кислотой — истребили тысячи узников Освенцима и Майданека.

А когда стало очевидно, что Германия не выиграет войну, стеклянная ампула с цианистым калием превратилась в средство самоубийства нацистской верхушки. Этот же путь избрал Адольф Гитлер. Убедившись, что его жена Ева Браун приняла цианид, Гитлер тоже принял яд, после чего застрелился.

Смертельное средство, о котором никто не узнает

Сэр Роберт Кристисон преподавал медицину в Эдинбургском университете более пятидесяти лет и был удостоен должности председателя Королевской коллегии врачей. Он увлекался судебной медициной, поэтому часто выступал экспертом-свидетелем со стороны обвинения в делах об убийстве.

Во время одного такого процесса ему устроили перекрёстный допрос о выявлении ядов в теле умершего. Кристисон повернулся к судье и сказал: «Господин судья, есть всего одно смертельное средство, которое мы никак не можем обнаружить в организме человека после кончины. И это…»

«Погодите! Стойте! Мистер Кристисон, прошу вас! — тут же воскликнул судья. — Будет гораздо лучше, если общественность о нём не узнает!»

Не только смерть

В этой книге вам не один раз встретятся врачи и учёные, поверившие, что можно придумать гениальное преступление и остаться безнаказанным. А также простые люди, которые захотели отомстить всему миру или заработать денег. Большинство убийц будут пойманы, многие их жертвы погибнут, но некоторые — останутся живы.

Многими знаниями о работе человеческого организма мы обязаны применению ядов.