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45 минут назад

Самая дорогостоящая ошибка в истории Pepsi

Flytothesky.ru

Если бы вы жили в 90-х годах на Филиппинах и работали на местном заводе Pepsi, то на ваши глаза наворачивались бы слезы от числа 349.

Самая дорогостоящая ошибка в истории Pepsi
Фото: Flytothesky.ruFlytothesky.ru

Все дело в том, что в 1992 году компания Pepsi решила обогнать Coca-Cola в продажах. В ход пошла самая простая акция, где нужно было находить под крышками числа. И каждую неделю в прямом эфире объявлялся победитель. Призовой фонд доходил до миллиона песо. Для сравнения, на Филиппинах это где-то 600 средних зарплат.

Акция стала невероятно популярной, и доля рынка Pepsi значительно выросла. И все это продолжалось ровно до тех пор, пока по телевизору не объявили очередного победителя.

По плану деньги должны были забрать два призера, у которых под крышкой нашлось число 349. Но нюанс заключался в том, что на заводе Pepsi произошел сбой – и вместо двух таких крышек было напечатано аж 600 тысяч! В итоге люди бросились получать деньги, но им отказали.

Победителям предложили компенсацию в 500 песо вместо миллиона. И тут начались протесты, забрасывание камнями завода и машин Pepsi, а еще полное игнорирование продукции компании.

Закончилось все многократным ростом продаж напитка Coca-Cola. А филиппинцы до сих пор ненавидят Pepsi.

Истории,Coca-Cola,
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