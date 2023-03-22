Досуг медведя Диксона в вольере стал более разнообразным

Прогулки по уличному вольеру для белого медведя Диксона сделали более насыщенными и интересными. Об этом сообщила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Фото: Пресс-служба зоосада Пресс-служба зоосада

— Он играет, перекатывается с боку на бок. Когда есть желание, плавает в бассейне, — сказала она.

Чтобы мотивировать медведя вытягиваться и стараться достать лакомство, зоологи придумывают для него сложные кормушки. Например, яблоки прячут в картонном тубусе, который подвешивают кверху, написала Акулова в Telegram-канале.

Движения медведя становятся все более выраженными. Лапы Диксона постепенно начали заживать. Он старается вести себя активно, насколько это возможно, поделилась генеральный директор Московского зоопарка.