Рамадан 2023: даты начала и конца поста, запреты и традиции

Мусульмане всех стран с особым трепетом относятся к священному месяцу Рамадан, в течение которого нужно соблюдать пост. Готовиться к нему нужно заранее, поэтому так важно знать, когда начинается и заканчивается Рамадан в 2023 году.
«Рамблер» рассказывает, в какие дни пройдет Рамадан, какие традиции с ним связаны, что можно и чего нельзя делать мусульманам.
В мусульманском календаре Рамадан – девятый месяц. Сроки рассчитываются по лунному календарю, а так как он не совпадает с общепринятым календарем, то год от года дата начала и окончания Рамадана сдвигаются. Так, в этом году пост начинается после захода солнца 22 марта, это значит, что утром 23 марта нужно успеть поесть до восхода солнца. Заканчивается пост после захода солнца 20 апреля, а 21 апреля верующие мусульмане отмечают праздник разговения – Ураза-Байрам.
Дополнительная сложность в том, что с каждым днем солнце встает все раньше, а садится все позже. И все это время – от рассвета до заката – нельзя ни есть, ни даже пить.
Рамадан – один из пять столпов, на которых держится ислам. К другим столпам относятся:
Священным Рамадан стал не случайно, именно в этот месяц в 610-м году пророк Мухаммед получил откровения от Аллаха. Так появилась священная для мусульман книга Коран.
Первый прием пищи во время мусульманского поста называется сухур. Есть можно все что угодно, но специалисты рекомендуют отдать предпочтения сложным углеводам и белку. Это могут быть любые крупы, творог, яйца, хлеб. Допускается также фрукты, овощи, выпечка. Также нужно выпить достаточно жидкости, чтобы в течение дня не страдать от обезвоживания.
Второй прием пищи разрешается после захода солнца – когда белую нитку будет невозможно отличить от черной. Опять же, есть можно все что угодно, но специалисты не рекомендуют жирное, соленое и копченое, чтобы не перегружать организм перед сном.
Конечно, пост должны соблюдать все верующие мусульмане, но есть и исключения из общего правила:
Кроме того, не соблюдать пост разрешается тем, кто находится в пути, но с условием, что пропущенные дни поста они наверстают позже.
Кроме запрета на прием пищи и интимную близость в светлое время суток, во время месяца Рамадан не допускается:
При этом можно принимать лекарства в виде инъекций, купаться, но рот держать закрытым, целоваться, чистить зубы, глотать слюну и сдавать кровь.
К празднику разговения принято готовиться заранее. Нужно провести генеральную уборку, украсить дом, раздать милостыню, приготовить праздничные блюда. Праздник начинается после заката и продолжается весь следующий день. Для мусульман этот день важнее собственного дня рождения.