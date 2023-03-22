Рамадан 2023: даты начала и конца поста, запреты и традиции

Мусульмане всех стран с особым трепетом относятся к священному месяцу Рамадан, в течение которого нужно соблюдать пост. Готовиться к нему нужно заранее, поэтому так важно знать, когда начинается и заканчивается Рамадан в 2023 году.

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«Рамблер» рассказывает, в какие дни пройдет Рамадан, какие традиции с ним связаны, что можно и чего нельзя делать мусульманам.

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Когда начинается и заканчивается Рамадан в 2023 году

В мусульманском календаре Рамадан – девятый месяц. Сроки рассчитываются по лунному календарю, а так как он не совпадает с общепринятым календарем, то год от года дата начала и окончания Рамадана сдвигаются. Так, в этом году пост начинается после захода солнца 22 марта, это значит, что утром 23 марта нужно успеть поесть до восхода солнца. Заканчивается пост после захода солнца 20 апреля, а 21 апреля верующие мусульмане отмечают праздник разговения – Ураза-Байрам.

Дополнительная сложность в том, что с каждым днем солнце встает все раньше, а садится все позже. И все это время – от рассвета до заката – нельзя ни есть, ни даже пить.

Рамадан – один из пять столпов, на которых держится ислам. К другим столпам относятся:

Намаз – совершение молитвы пять раз в день

Шахада – признание того, что нет Бога кроме Аллаха,

Хадж – паломничество в Мекку,

Закят – ежегодный налог.

Священным Рамадан стал не случайно, именно в этот месяц в 610-м году пророк Мухаммед получил откровения от Аллаха. Так появилась священная для мусульман книга Коран.

Сухур и ифтар

Первый прием пищи во время мусульманского поста называется сухур. Есть можно все что угодно, но специалисты рекомендуют отдать предпочтения сложным углеводам и белку. Это могут быть любые крупы, творог, яйца, хлеб. Допускается также фрукты, овощи, выпечка. Также нужно выпить достаточно жидкости, чтобы в течение дня не страдать от обезвоживания.

Второй прием пищи разрешается после захода солнца – когда белую нитку будет невозможно отличить от черной. Опять же, есть можно все что угодно, но специалисты не рекомендуют жирное, соленое и копченое, чтобы не перегружать организм перед сном.

Кому разрешается не соблюдать пост

Конечно, пост должны соблюдать все верующие мусульмане, но есть и исключения из общего правила:

Беременные и кормящие женщины,

Пожилые люди,

Дети,

Люди, страдающие теми или иными заболеваниями, включая психические.

Кроме того, не соблюдать пост разрешается тем, кто находится в пути, но с условием, что пропущенные дни поста они наверстают позже.

Какие запреты действуют во время месяца Рамадан

Кроме запрета на прием пищи и интимную близость в светлое время суток, во время месяца Рамадан не допускается:

Курить, в том числе кальян

Глотать то, что случайно попало в рот

Намеренно вызывать рвоту

При этом можно принимать лекарства в виде инъекций, купаться, но рот держать закрытым, целоваться, чистить зубы, глотать слюну и сдавать кровь.

Окончание Рамадана