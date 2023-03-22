Как худели наши предки: диеты, которыми пользовались 100 лет назад, и первые тренажеры

Задача этой статьи — вдохновить вас и показать, что сейчас есть все возможности для создания по-настоящему лучшей версии себя.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

1920-е годы — время резких перемен в области представлений о красивом женском теле. Если до этого эталоном считались аппетитные формы, то теперь трендом стала худоба. Причина — последствия Первой мировой войны. Голод и изнурительный труд сделали своё дело.

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Также играла роль эмансипация. Девушки, которым пришлось отправиться работать на заводы, уже не хотели играть по старым правилам и поддерживать былые стереотипы. Культовым стал несколько маскулинный образ женщины — юношеский, без ярко-выраженных изгибов.

Разумеется, лишний вес стал проблемой. Как женщины с ней справлялись? Были и диеты, и физические упражнения. Также это время, когда появились первые тренажёры. Разбираемся по порядку вместе с экспертами.

Диеты

1. Жевательная диета

С точки зрения здоровья принцип данной диеты идеален. Перед тем как проглотить, каждый кусочек нужно прожевать не менее 32 раз. Этот процесс — самый простой способ наладить работу ЖКТ. Обработанная слюной пища лучше переваривается и не создаёт дополнительной нагрузки. Почему?

Дело в амилазе – важном ферменте, который запускает процесс пищеварения уже во рту. Это облегчает работу органов ЖКТ, улучшает усвоение еды, витаминов, минералов и микроэлементов.

32 — не случайное число. Столько и нужно движений, чтобы пища превратилась в жидкую кашицу. Ещё один плюс диеты — возможность следить за чувством сытости. Риск набрать лишний вес снижается.

Однако тут важно обратить внимание на потребляемые продукты. В прошлом веке рацион составляли: хлеб, картофель, бобы и яйца. Увы, похудеть с таким набором очень сложно. У наших предков выбор был не так велик, зато сегодня данную диету вполне можно усовершенствовать. Как минимум — исключить вредные продукты.

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2. Отрицательная диета

Такое питание подразумевает употребление продуктов с отрицательной калорийностью. Суть — организм должен потратить больше калорий, чем получает. Что же это за еда? Спаржа, огурцы, брокколи, шпинат, сельдерей, яблоки, некоторые виды ягод, специи, водоросли, грибы.

Для сохранения «отрицательных показаний» необходимо эти продукты употреблять в свежем виде. Сочетания с другими ингредиентами и различные способы приготовления значительно меняют калорийность блюд.

Как это работает? Клетчатка помогает быстро утолить голод. Однако употреблять в пищу только их вредно. Почему? В таком случае список продуктов получается слишком ограниченным. В организм не будут поступать все необходимые вещества. Это может привести к истощению, дефицитам микроэлементов и витаминов.

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Спорт

Какие варианты оборудования были в распоряжении тех, кто хотел поддерживать физическую форму, сто лет назад? Уже появились: велотренажёр, вертикальная тяга, тренажёр для сведения и разведения ног, для пресса, тренировки бицепса и др.

Были ли они эффективны? Да. Современные прототипы отличаются лишь технологическими нюансами.

Тренд на стройное тело и мода на спорт — моменты взаимосвязанные. Одно другое и определяет, и делает куда более реальным. Конечно, фитнеса в том виде, каким мы знаем его сейчас, сто лет назад ещё не было. Однако женщины получили возможность активно заниматься спортом. В чести были: велосипед, теннис, коньки, лыжи, плавание и др.

Кое-что еще…

Также нужно отметить, что после Первой мировой войны начались и другие перемены, которые поспособствовали женскому стремлению к спорту. Речь об одежде. К 1920-м годам девушки уже могли носить что-то удобное и функциональное. Раньше им приходилось всё делать в платьях. Постепенно пришли брюки, шорты и облегающий трикотаж. Появились и начали эволюционировать в плане длины купальники.

Современным фитнес-дивам сложно представить, что, родись они лет на 100 раньше, могли бы разориться на штрафах за неподобающую форму купальника. А ведь такое было!

Какой вывод можно сделать? Важно использовать опыт предков и ценить те возможности, которые есть сейчас. Сегодня нет повальной моды на худобу. Мы стали более осознанными. И, кажется, именно в этом залог идеальной физической формы.