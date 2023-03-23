«Они превратились в демонов»

35 лет назад в Советском Союзе началась эпоха криминальных войн — на Большой Академической улице в Москве бойцы Люберецкой и Долгопрудненской группировок устроили разборку со стрельбой и автомобильной погоней. Развал СССР лишь усугубил ситуацию: бандитские «стрелки» на всем постсоветском пространстве приобрели массовый характер, а счет погибших в них шел на тысячи. Между тем одними из главных героев лихих 1990-х были спортсмены, которые когда-то считались гордостью страны, а затем — авангардом криминального мира новой России. О том, как лучшие представители советского спорта стали лидерами беспощадных группировок, преступления которых гремели на всю Россию, «Ленте.ру» рассказал писатель и исследователь преступного мира Евгений Вышенков.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Евгений Вышенков: я родился 60 лет назад в Ленинграде, в очень образованной семье — но, как и многие пацаны тех лет, жил уличной жизнью. Первый закон уличной шпаны гласил: если тебе говорят — «Эй!» — ты не оборачиваешься. Так ты показывал уважение к себе и к тому месту, где ты родился.

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Тот, кто кричал тебе «эй!», как бы ставил себя выше, и, оборачиваясь, ты признавал его превосходство. Оборачиваться на такой оклик можно было только ради того, чтобы ударить. В то время, в начале 60-х, территории всех советских городов делились на улицы, районы и дворы со своими традициями драк.

Я сам был из района Гавани — и звался «гаванским». Когда ты — шпана и идешь по чужой территории, тебя могли заметить, посмотреть на твои манеры и одежду, а потом задать вопрос, важный для улицы тех лет: «Ты при делах, что ли?» Если ты уважаешь себя и не боишься, то смотришь уверенно и подтверждаешь, что да — ты при делах.

При этом ты отвечаешь за свои слова: тебя могли пропустить, а могли и по шее дать. И тогда ты дерешься — даже если один против десяти. Потому что сказал до этого, что ты не абы кто, а пацан при делах.

И ты знал, что если тебя избили, то когда тебя увидят твои — будут мстить, будет какая-то ответная акция.

Мы регулярно дрались с Петроградским районом, причем драки бывали серьезными. Не было такого понятия, как драка до первой крови, — это все красивая история, которая пришла из мира дворянских дуэлей. Хотя, конечно, определенные правила были.

Например, если чужак идет по вашей территории с девушкой, его не трогали: считалось неправильным ставить парня в неловкое положение. Также нельзя было брать на драку стекло и бутылки, а еще добивать поверженного противника ногами.

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Всем этим негласным правилам учились у старших. Во всех дворах бывали парни, отсидевшие по «малолетке», которые для 12-летних пацанов со двора были серьезными мужиками, повидавшими жизнь, хотя им было лет по 20. Про некоторых из них говорили — мол, они знают каких-то «блатных».

Причем эти «серьезные мужики» были своего рода культурными людьми. Мне один из таких говорил, что обязательно надо посещать театры и концерты классической музыки, которые возвышают душу. А еще в их среде категорически нельзя было ругаться матом.

На такую ругань они могли сказать: «Чего ругаешься? Активист (добровольный помощник тюремной администрации — прим. «Ленты.ру»), что ли?»

Их так называемый блатной язык не допускал сквернословия — он был классическим русским, но очень ироничным и колким. Лишь человек в теме мог понять их речь.

Допустим, сидят два гражданина с опасными лицами. Один что-то говорит, а второй ему в ответ: «Нет, старик, на Луне водки нет — я этого делать не буду». Сторонний человек удивится — зачем это говорить? Ведь и так понятно, что на Луне водки не найти. А разгадка в том, что когда-то долгий тюремный срок называли отправкой на Луну.

Если ты владел блатным языком, то давал понять, что понимаешь в делах. Между тем из всей этой уличной, дворовой истории для молодых пацанов было несколько путей, которые и определяли их дальнейшую жизнь.

«Тренеры искали уличную шпану»

В Советском Союзе для юноши, рожденного в 60-е годы, было несколько мощных социальных лифтов. Первый — это комсомол и партия. Чтобы идти по этой линии, нужно было проявлять активность, ходить на собрания и собирать макулатуру. Вторым лифтом была наука: если ты хорошо учился и выигрывал олимпиады, то затем поступал в вуз.

Однажды, в перспективе, это могло позволить стать доктором наук. Конечно, был вариант просто остаться на улице и уйти в воровской мир. Но был и еще один, четвертый и мощный лифт, позволявший подняться быстро, — это спорт. Им в Советском Союзе занимались все, это даже не обсуждалось — он был важнейшей составляющей в жизни страны.

Если ты не занимался спортом, значит ты либо играл на скрипке, либо был очень силен в математике — или у тебя что-то было не так от рождения. Спортивные школы и секции были в каждом городе, и тренеры выдергивали многих представителей уличной шпаны к себе в спортзал.

Многие тренеры специально искали таких — ведь у пацана, закаленного в уличных драках, был характер, необходимый спортсмену. Добавь к нему технику — и получишь быстрый результат. Впрочем, надо отметить, что советский тренер — это не сегодняшний фитнес-специалист, который старается, чтобы вам было комфортно, и предлагает свежевыжатого сока.

Советский тренер сразу становился юноше суровым отцом.

Если у тебя был характер и ради результата ты был готов умирать — спорт забирал тебя полностью. Ты жил тренировками, здоровым питанием и спортивными костюмами. И как только мальчик или девочка начинали показывать результаты, спорт договаривался со школой.

Учителя не относились к этому снисходительно, но понимали: пускай школьник слабо учится и пропускает уроки — но это все ради великого советского спорта. Цель была в том, чтобы где-нибудь в Европе, на соревнованиях, наш парень или девушка взяли золото — а потом весь стадион встал бы под гимн Советского Союза.

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И этот гимн в тот момент играл бы для всех и каждого, кто работал с этим победителем. Сами молодые спортсмены не обсуждали советскую власть — они жили ради мечты. И когда директор школы на линейке с гордостью говорил, что условный Андрей выиграл районные или тем более городские соревнования, это было куда почетнее, чем быть отличником.

Победители олимпиад по математике таких почестей не имели и близко. В итоге к концу 70-х годов в СССР появилось огромное спортивное сообщество, выходцы из которого благодаря многочисленным общим сборам хорошо знали друг друга.

«Эти парни стали нарасхват»

Уже к концу эпохи Брежнева многое стало меняться — социализм дряхлел, а самыми желанными женихами становились люди с деньгами: мясники, заведующие магазинами, официанты и спекулянты. Девушки тянулись к тем, у кого были деньги, и в коллективном разуме тысяч молодых спортсменов это порождало обиду.

Вместе с тем стремительно развивались серый и черный советские рынки, где крутились колоссальные средства. При этом государство их никак не контролировало — тогда бизнес в принципе был вне закона. А советские рестораны и бары, как магнит, притягивали торгашей, жуликов, фарцовщиков, дельцов и девушек не слишком тяжелого поведения.

В этих заведениях не ели, а гуляли — это был мир конфликтов и неформальных отношений.

При этом все проблемы, связанные с такой публикой, директора трестов, ресторанов и столовых должны были решать самостоятельно. В итоге советская торговля, выражаясь современным языком, стала нуждаться в своих службах безопасности.

И самыми подходящими кандидатами на роли охранников как раз оказались молодые спортсмены, в первую очередь — боксеры и борцы. Им стали предлагать поддерживать порядок в барах и ресторанах. Мастеров спорта оформляли гардеробщиками, а неформально их называли «воротчиками», от слова «ворота» — вход.

Они следили за порядком: чтобы гости раздевались, платили, не приносили еду и напитки с собой. Особо буйным такие охранники поясняли, что конфликтовать не надо, а то будет хуже. И, конечно, такой сотрудник получал не 42 рубля, как бабушка-гардеробщица.

Эти парни стали нарасхват — им предлагали в день месячную стипендию. А еще вместе с деньгами они получали статус: с «воротчиками» старались знакомиться, ведь именно через них попадали в бары и рестораны, где мест всегда не хватало.

Стать «воротчиком» для спортсмена было тем предложением, от которого нельзя отказаться.

Так во всех серьезных заведениях начала 80-х годов очень быстро стали появляться молодые и крепкие парни с подбитыми скулами, в рубашках и галстуках — новое воплощение советской мечты. Именно гардеробщики-спортсмены стали прологом того, что совсем скоро станет называться братвой.

«Их сеть была по всему Союзу»

Молодые спортсмены попали в запретный для советского человека мир, где увидели масштаб денег, которые вращались там. Они разобрались, как получать месячную зарплату за один день и договариваться с милицией. А еще поняли, что хозяевами жизни их делают бары и положение в обществе, а не золотые медали соревнований.

Самые талантливые из них быстро становились барменами — «офицерами» этого подпольного мира. С точки зрения советского человека, бармены зарабатывали немыслимые деньги: один из них, мой знакомый, 8 марта 1983 года за вечер заработал 1200 рублей — при средней зарплате 100 рублей в месяц.

Но на сером и черном рынках хватало тех, кто имел характер и лагерную закваску: «блатных», уголовников, шулеров и воров — все они, оказываясь в ресторанах, не собирались легко уступать каким-то боксерам. Конечно, шулер или вор, который хамил спортсмену, падал быстро.

Но после он говорил: «Ничего, дружище, завтра поговорим по-другому!».

И вечером следующего дня проигравший приходил с уголовниками, которые не знали правил ринга. Они привыкли бить внезапно, носили в карманах соль и перец, чтобы бросать их в лица противникам, а под рукой всегда держали шила и кастеты. Победить нескольких уголовников, не знавших правил, было невозможно.

Тогда «воротчик» обращался за помощью к равным себе — таким же боксерам, стоящим на других дверях. Это называлось «подержать спину». Так среди спортсменов, ставших частью теневого мира, налаживалась взаимовыручка. И когда грянула перестройка, сеть этих людей уже была готова, причем по всему Советскому Союзу.

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До 90-х годов их никто не называл бандитами, существовало другое понятие — «движение». Если раньше шпана говорила, что человек «при делах», то теперь стали говорить, что он «в движении». Спортсмен, который был в нем, имел множество полезных связей, хорошо одевался и много качался, чтобы поддерживать форму.

А еще у него обязательно был свой личный святой — тот самый тренер, который в детстве выдернул его с улицы. Спортсмены до самой смерти вспоминали своих тренеров чаще, чем родных отцов, и непременно цитировали их.

«Грань между помощью и рэкетом»

Частная торговля в СССР активно развивалась еще до подписания указа о свободной торговле в 1992 году. И институт братвы стал формироваться, когда к группировкам спортсменов в прямом смысле слова проросла народная тропа. Люди просили помощи у парней из «движения».

К примеру, «челнок» вез дубленки из Турции и хотел сдать их под процент в магазин. Он просил: «Ребята, встретьте меня и постойте со мной в магазине — тогда меня не кинут». Конечно, он платил за такую услугу. Тогда же появились ласковые эпитеты «братки» и «братишки».

Изначально люди сами просили братву: мол, мы готовы платить, но нам нужна помощь — помогите защитить наше дело. И сам термин «братва» поначалу имел положительное значение, он подразумевал сообщество дружных и сильных мужчин-спортсменов, готовых выручить, если нужно.

В понимании советского человека братки, в отличие от уголовников, были своими, народными защитниками. То, что позже стало называться рэкетом, изначально было защитой коммерсантов от разного рода криминальных элементов, да и друг от друга — благо обмана в среде начинающих бизнесменов хватало.

И именно спортсмены решали сложные вопросы по справедливости.

Но спрос рождает предложение — да и на легкие деньги люди подсаживаются быстро. И вот братки взяли под охрану одного «челнока» с дубленками, но сразу же обращают внимание на второго такого же. Они подходят и спрашивают — мол, с кем из спортсменов вы работаете?

И если «челнок» говорил, что ни с кем, то ему доходчиво поясняли, что сейчас так нельзя — на улице много хулиганов. Именно там начиналась тонкая грань между помощью и рэкетом.

«Много для спорта, но мало для рынка»

Коммерсанты быстро поняли правила игры и разобрались, кому платить. Вспоминается фраза из фильма Марка Захарова «Убить дракона»: «Единственный способ избавиться от дракона — это иметь своего собственного». В 90-е можно было или ждать, пока к тебе подойдут и навяжут условия, или самому выбирать «крышу» через знакомых.

Кто-то знал условных «пермских», с которыми жил в доме, а другой говорил, что знает «малышевских» — мол, они защищают и лишнего не берут. Это был рынок, где каждая братва предоставляла свои услуги по своему прейскуранту. Между тем к 1991 году всю страну заполонили ларьки, магазинчики и рынки.

Тут-то и выяснилось, что мастеров спорта очень много для спорта, но мало для нового рынка услуг «крышевания». Таких людей не хватало — но они благодаря своим знакомствам и опыту становились «офицерами» мира рэкета. В их услугах нуждались все больше людей — и они начинали расширять свои сферы влияния.

Именно так в Москве и Санкт-Петербурге появились все эти «пермские», «тамбовские» и «воркутинские»: каждый лидер набирал в свою группировку знакомых или земляков.

Причем ехали не мастера спорта или заслуженные люди, а отборная шпана и уголовники, которые успели отсидеть к своим 20 годам.

Нравилось ли это спортсменам? Конечно же, нет. Но выбирать не приходилось — так качество перешло в количество. А группировки спортсменов стали превращаться в орду, которая ездила по улицам в поисках новых хлебных мест. И вот едет такой экипаж: машина, два пистолета ТТ, беглец в розыске. Видят вход на углу дома: там в помещении идет ремонт.

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Дальше они с ноги открывают дверь, и завязывается нехитрая беседа.

— А что тут будет? — Мясной магазин! — Хозяин, а ты с кем из парней работаешь? — Еще ни с кем, я только открываюсь. — Ну все, значит, с нами работаешь.

Доходило до того, что бизнесмены, которые хотели открыть дело в любом городе бывшего СССР, вплоть до Москвы и Санкт-Петербурга, шли в местную администрацию и пытались оформиться.

А им там говорили: «А вы с кем из братвы договорились? Можем посоветовать Витю Пензенского или Гагика Шустрого. Расценки разные, но оба уважаемы в нашем городе. Вот вам номер». Чиновники понимали, что они ставят штампы. Но вот наложить резолюцию могла только местная братва.

К 1993 году это стало настолько естественным, что люди перестали понимать, как можно иначе. К тому времени в Тольятти на «АвтоВАЗе» без братвы не решались никакие вопросы. То же самое было с «Уралмашем» в Екатеринбурге, «Нефтанком» в Санкт-Петербурге и с множеством других предприятий. В руках братвы оказались колоссальные средства.

«Войны криминала покончили с правилами»

Маленькие деньги поделить легко — но миллионы долларов делить крайне сложно. К 1993 году преступные группировки вступили в эру жестоких криминальных войн с взаимным тотальным геноцидом. Начиналось это так: встречались мастера спорта — «дворяне» мира мафии, со своими интересами, но уважающие мастерство другого человека.

Сильные уважали сильных — ударам по затылку там места не было. Но когда группировки стали превращаться в орду, она тоже стала участвовать в эти встречах. И все стало по-другому: оскорбления, неожиданные удары ножами и арматурой, обвязанной изолентой. Кстати, бейсбольных бит, вопреки стереотипам, не было — их просто не продавали у нас.

Ко всему прочему развал Советского Союза привел к развалу армии, откуда потекло оружие. И дело не в прапорщиках, которые могли перекинуть автомат через забор. Оружия стало столько, что его просто некуда было девать.

В офис могли прийти люди и предложить 120 автоматов Калашникова по хорошей цене — если брать всю партию оптом.

А когда начинается стрельба, все преимущества мастера спорта заканчиваются: застрелить его может любой 18-летний отморозок. Так криминальные войны покончили с правилами, и начались бесконечные «стрелки» — от слова «стрелять»: на них сразу ехали готовыми идти до конца и убивать.

В таких ситуациях правил не было, и ты знал, что от противника на «стрелку» едут такие же заряженные на убой люди. Я сам знал человека, который придумал схему: по условному сигналу — например, хлопку руки — его люди падали на землю, а из стоящей рядом машины начинали вести огонь на поражение по их оппонентам.

Это были необходимые уловки, придуманные на коленке. Иногда на «стрелки» приходило по 30 человек с каждой стороны, а иногда приезжал один против 30 — он говорил, что уполномочен говорить. Ему начинали дерзить — мол, ты что тут, Илья Муромец? «Не торопись: может, я один, а может, тебя в прицел видно», — парировал одиночка.

Комбинаций проведения «стрелок» было очень много. Но тут важно отметить: страшные потери в ходе криминальных войн были вызваны не бандитскими разборками — как ни странно, там убивали довольно редко. Куда чаще убивали у парадных, кабаков и на выходах из магазинов.

«Выжить в этом мире было невозможно»

К середине 90-х годов преступные сообщества стали огромными кланами с шефами, бригадирами и влиянием на самых разных уровнях. Но больше всего братков полегло не в межклановых противостояниях, а во внутренней резне за деньги, власть и влияние.

Деловым переговорам и долгой жизни не способствовала и атмосфера тех лет — ночные клубы, кокаин, множество женщин легкого поведения. Вчерашние герои с правильными понятиями подсаживались на дешевые «понты» и наркотики, творили безобразные поступки. Выжить в этом мире было почти невозможно.

Это сегодня стрельба из пистолета в центре Москвы — событие федерального уровня. А тогда, в 90-е, в каждом крупном городе ежедневно убивали от трех до десяти человек: это были рядовые будни. Братки, которые когда-то были гордостью советского спорта, стали демонами девяностых.

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Когда легендарный американский гангстер Аль Капоне в День святого Валентина устроил резню, в которой погибли семь человек, Голливуд снял об этом четыре фильма. Рязанская ОПГ «Слоны» за раз оставила 13 трупов: если бы ее участники приехали в Чикаго 30-х годов, я бы не поручился за итальянцев и Аль Капоне.

К 1998 году человеческие потери в криминальных войнах стали просто катастрофическими, многие кланы были уничтожены, и вся эта резня к 1999 году постепенно сама собой начала стихать.

Хотя отдельные отстрелы криминальных боссов, которые заканчивали старые дела, продолжались до 2007-2008 годов.

Конечно, к нулевым годам наше государство пришло в себя и стало сильным. Но к 90 процентам уничтоженных гангстеров оно не имело никакого отношения — эти бандиты перебили сами себя. Власть пришла уже на руины криминальной войны.

Бизнесмены в законе

Выжившие и оставшиеся на свободе братки к нулевым смекнули, что к чему, и стали капиталистами. Таким предпринимателям, авторитетным бизнесменам, легализовавшим свои доходы, вместо орды теперь была нужна лишь небольшая группа безопасности — от лишних людей просто избавлялись.

Вместе с окончательной легализацией вышли из моды золотые цепи и стрельба из пистолетов ТТ. Выжившие «демоны» огляделись, поняли, как мало их осталось, и вернулись в спорт, с которого начинали когда-то. Они включились в ветеранские движения, начали воспитывать молодежь и поддерживать спортклубы.

Сегодня такие люди приезжают в спортшколы своих городов, покупают туда маты и перчатки, причем делают это не для самопиара, а лично для себя.

Кроме того, эти авторитетные бизнесмены потянулись в церковь — они искреннее и сокровенно пытаются договориться с Богом: мол, да, мы натворили дел, но теперь будем строить приюты и храмы.

Тут можно вспомнить знаменитого петербургского криминального авторитета Константина Яковлева, известного как Костя Могила, — его застрелили в 2003 году. Могилу уважали в Москве и Санкт-Петербурге, он строил церкви, во многих из которых можно найти таблички с его именем.

А еще Яковлев был яростным патриотом и противником Запада — это та черта, которая также отличает авторитетных бизнесменов. Я знаю ветеранов «движения», которые сегодня служат в храмах и самым активным образом помогают посылать гуманитарные грузы в Донбасс.