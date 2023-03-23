Шорник: тайны исчезнувшей профессии

Когда автотранспорт потеснил лошадей, некоторые профессии стали очень редкими, а то и вовсе исчезли. Одна из них – шорник.

Фото: Михаил Петрович Клодт Михаил Петрович Клодт

На Руси о значимости шорника говорили: «Шорник – полковник, портной – майор».

Шорники мастерили упряжь, сёдла и дорожную экипировку – чемоданы, сумки, колчаны, кобуры; занимались обивкой карет.

В состав конной амуниции входили шоры-наглазники, ограничивающие поле зрения лошади. Благодаря им животное не отвлекалось на происходящее по бокам, меньше пугалась, а в глаза не так летела пыль с грязью. Шоры могли купить только обеспеченные граждане.

Такие пластины изготавливались как из кожи, так и из шерсти.

Ремесло шорника требовало не только профессиональных навыков, но и приличной физической силы. Мощных швейных машин для работы по толстой натуральной коже не было, а вся амуниция для лошади изготавливалась сугубо индивидуально: единых стандартов и размеров не было.

С каждого коня надо было снимать мерки: для этих целей «на вооружении» шорников имелся специальный инвентарь и простейшие измерительные приборы.

Основные инструменты мастеров: шило, нож и игла. Ножом они отрезали кожу нужных размеров, после делали в ней отверстия шилом, затем в ход шла острая и прочная игла с нитью.

Шорники умели не только шить. Настоящие профессионалы обладали навыками кузнечной работы и деревообработки; умели красить кожу, наносить сложные узоры и оформлять изделия разнообразными подвесками.