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1 час назад

Мужчина поймал два гигантских трофея за одну рыбалку

Ura.Ru

Рыбак из Миасса (Челябинская область) поймал на озере Аргази огромных щуку и судака за одну рыбалку. Фотографиями трофеев Юрий Маслов поделился на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Мужчина поймал два гигантских трофея за одну рыбалку
Фото: Ura.RuUra.Ru

«Смысл ехать есть! Аргази», — отметил Маслов.

Ранее сообщалось, что на Аргази два челябинца поймали огромных судаков. Рыбачить мужчины отправились на все выходные. Другой рыбак на том же озере выловил гигантского налима.

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