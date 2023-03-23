Мужчина поймал два гигантских трофея за одну рыбалку

Рыбак из Миасса (Челябинская область) поймал на озере Аргази огромных щуку и судака за одну рыбалку. Фотографиями трофеев Юрий Маслов поделился на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Ura.Ru Ura.Ru

«Смысл ехать есть! Аргази», — отметил Маслов.

Ранее сообщалось, что на Аргази два челябинца поймали огромных судаков. Рыбачить мужчины отправились на все выходные. Другой рыбак на том же озере выловил гигантского налима.