«Ловеласы из КГБ»: как советские агенты вербовали женщин

Одним из ярких случаев, когда любовные отношения строились под бдительным контролем со стороны КГБ СССР, стал брак дочери бизнесмена, судовладельца Аристотеля Онассиса, Кристины, и служащего министерства морфлота Сергея Каузова. Считается, что советские спецслужбы сыграли ключевую роль в сохранении их союза. От брака Сергея Каузова и Кристины Онассис выиграла даже советская экономика. Дело в том, что суда Аристотеля Онассиса ходили под греческим флагом и могли фрахтоваться во всех портах, а также вывозить из них любой товар – например, нефть. Продавать советскую нефть в любую развивающуюся страну было выгодно. Экономическое сотрудничество означало, что число государств, избравших государственной идеологией коммунизм, вырастет. Каузов, возможно, питал искренние чувства к Кристине, но понимал, насколько важен для Советов и ее отец. Онассис имел связи в странах Ближнего и Южного Востока и влиял на политические группировки многих стран соцлагеря.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Чарам агентов КГБ поддавались самые разные женщины: богатые и бедные, привлекательные и непримечательные. Однажды сотрудница американского посольства в СССР Аннабелль Бюкар познакомилась с артистом оперетты Константином Лапшиным, который сотрудничал со спецслужбами. Всерьез полюбив певца, Бюкар не только решила остаться в Москве навсегда, но и разделила его политические воззрения. Между тем уже накануне приезда женщины на работу в СССР (это случилось после окончания Второй мировой), советская разведка знала о ее сотрудничестве с ЦРУ. Аннабелль стали держать под постоянным наблюдением и как бы случайно познакомили с ней эффектного Константина Лапшина. Очевидно, артист выполнял поручение разведки так талантливо, что американка влюбилась в него с первого взгляда, попросила в СССР политического убежища и буквально «женила» на себе Лапшина. К счастью, ей было неизвестно, что она стала не первой «жертвой» ловеласа из КГБ. Поскольку он начинал работу со спецслужбами еще в начале 40-х годов, у Константина Лапшина уже сформировался своего рода «послужной список». Он целенаправленно знакомился с иностранками и склонял их к близости. Правда, до заключения брака дошло только с Аннабелль Бюкар, которая оказалась готова на все ради супруга.