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1 час назад

Таец купил специальную коляску для мотоцикла, чтобы возить с собой 11 кошек

Газета.Ru

Мужчина из Таиланда купил специальную коляску для мотоцикла, чтобы возить с собой 11 кошек, пишет Mothership. Таец постоянно находится в дороге, так как занимается торговлей по всей стране.

Таец купил коляску для мотоцикла, чтобы возить с собой 11 кошек
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Чувонг Тепко стал популярным в местных соцсетях благодаря своей покупке — специальной кошачьей коляски для мотоцикла. Мужчина постоянно находится в разъездах, поэтому вынужден брать с собой своих 11 кошек. Недавно таец снова отправился в 300-километровое путешествие вместе с питомцами.

Местные волонтеры рассказали, что помогают мужчине деньгами — на их средства Чувонг и купил коляску. Кроме того, добровольцы часто покупают корм его кошкам, чтобы животным было комфортнее переносить длительные поездки.

Чувонг добавил, что иногда ему приходится голодать, чтобы прокормить кошек. Он также дал себе обещание никогда не отказываться от своих питомцев.

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