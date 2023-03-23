Таец купил коляску для мотоцикла, чтобы возить с собой 11 кошек

Мужчина из Таиланда купил специальную коляску для мотоцикла, чтобы возить с собой 11 кошек, пишет Mothership. Таец постоянно находится в дороге, так как занимается торговлей по всей стране.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Чувонг Тепко стал популярным в местных соцсетях благодаря своей покупке — специальной кошачьей коляски для мотоцикла. Мужчина постоянно находится в разъездах, поэтому вынужден брать с собой своих 11 кошек. Недавно таец снова отправился в 300-километровое путешествие вместе с питомцами.

Местные волонтеры рассказали, что помогают мужчине деньгами — на их средства Чувонг и купил коляску. Кроме того, добровольцы часто покупают корм его кошкам, чтобы животным было комфортнее переносить длительные поездки.