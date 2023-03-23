Молодежный сленг 2023: значения слов подросткового лексикона

Взрослым может понадобиться специальный словарь, куда войдут все слова, значение которых кажется непонятным. Подростки всегда на своей волне, причем они настолько стараются отделиться от поколения своих родителей, что даже говорить начинают на своем, понятном только им языке. Так появляется молодежный сленг.

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«Рамблер» рассказывает, что значат те непонятные слова, которые часто можно услышать в речи подростков.

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Подростковый слег – особое явление в языке. Некоторые взрослые брезгливо морщат нос, заявляя, что нельзя коверкать родной язык, другие же наоборот в попытке понравиться собственным детям начинают использовать эти слова невпопад. На самом деле стоит найти золотую середину, чтобы понимать, о чем говорят подростки, и использовать те же слова редко, но зато в нужный момент. И конечно же, ни в коем случае нельзя ругать и исправлять детей, пусть разговаривают на своем языке и утверждаются в своей среде, для них это по-настоящему важно.

Имба

Это слово пришло из английского языка. В компьютерных играх есть термин imbalance (дисбаланс), который используется для описания персонажа с невероятными способностями. Подростки говорят имба, когда хотят сказать, что кто-то или что-то является лучшим или даже превосходным.

Краш

С английского это слово переводится «авария», «удар», но подростки употребляют его, когда говорят о ком-то, в кого влюбились или могли бы влюбиться. «Эй, зачем так говоришь, это краш мое детства» - вот так можно сказать, если вашего ребенка совершенно не впечатлил новый фильм с Томом Крузом в главной роли. Поверьте, он отнесется с пониманием. Крашей и краших нужно любить и обожать, а не ругать последними словами.

Флексить

Еще одно словечко, которое могут не понять взрослые. Флексить значит танцевать и развлекаться, например, на вечеринке, а после можно почиллить, то есть отдохнуть. Кстати, иногда слово флексить может употребляться в значение хвастаться и выпендриваться.

Ауф

«Все мои волки говорят: «Ауф!»» - слова из популярной среди подростков песни. Считайте, что это просто междометие, которое можно использовать в любой момент, когда вы чувствуете, что вас переполняют эмоции, причем не важно какие – ужас, восторг, удивление, признательность и так далее. Увидели красивое платье – ауф, съели вкусный обед – ауф, возмутили соседи – ауф, ауф, ауф!

Форсить

Наверняка все знают слово «форсировать», то есть преодолевать, ускорять, прикладывать силу. Слово «форсить» можно использовать в тех же речевых ситуациях.

Дед инсайд

Первое слово произносится не мягко, как дед в смысле дедушка, а твердо, как английское слово dead, что в переводе означает «мертвый». Целиком выражение переводится как «мертвые внутри» и используется говорящим, чтобы подчеркнуть свой достаточно пессимистичный, если не сказать депрессивный, настрой и взгляд на ситуацию в целом.

Агриться

Здесь источником выступает английское слово angry, которое переводится как «злиться, раздражаться, сердиться» и используется в прямом значении. «А что случилось-то, почему твои друзья не разговаривают друг с другом?» — «Да они там что-то поагрились, не знаю даже из-за чего!» Услышите такой ответ, не спешите закатывать глаза, а просто посочувствуйте.

Буллинг

Дети отлично чувствуют, кто сильнее, а кто слабее, и могут вести себя довольно агрессивно по отношению к другим детям. Чаще всего буллинг встречается в школах, раньше то же самое называлось травля. Затравить, или забуллить, могут любого ребенка, который отличается и кажется неуверенным, например, новенького, пришедшего в сложившийся класс.

Зашквар

Это слово пришло из тюремного жаргона, зашквариться – значит попасть в позорную ситуацию и потерять репутацию.

Кринж

С английского слово переводится как «съеживаться, поеживаться» от ужаса. Если вы видите предмет, ситуацию, чей-то поступок, вызывающий чувство страха, пугающий, можете смело говорить, что это кринж. Подростки вас поймут. Есть мнение, что слово кринж можно использовать для описания ситуаций, вызывающих испанский стыд. Но на самом деле значение этого слова можно трактовать гораздо шире.