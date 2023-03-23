Как мужчины скрывали недостатки фигуры в разные времена

Всё — лишь бы подтвердить свой статус и нравиться женщинам. Кажется, ничего не изменилось…

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Похудеть или (и) накачаться — вот два главных запроса, с которыми сегодня мы приходим в тренажёрный зал. Сейчас они типичны и для мужчин, и для женщин. В былые временя, разумеется, девушки мышечной массой не грезили. Зато представители сильного пола были готовы на всё, лишь бы визуально оправдать это звание. Даже ходить в безумно неудобной одежде…

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Стройность — тема неоднозначная. Бывали времена, когда больше ценилась дородность, ведь так становилось очевидно — человек может себе позволить гастрономические излишества. Однако если это переходило всякие границы, апгрейд всё-таки требовался. Как минимум нужно было наметить пропорции и изгибы.

Сегодня с этой целью мужчины садятся на диету и идут в тренажёрный зал. Всё-таки сейчас наше тело на виду, а одежда, хоть и позволяет создавать какие-то оптические иллюзии, решительно поменять тело не может. В прошлом всё было иначе. Какие модные фишки позволяли имитировать мышечную массу и стройнеть «на глазах»?

Дальше мода продолжила выручать мужчин. У них появилась возможность при помощи одежды имитировать наличие мышечной массы и преувеличивать определённые участки тела. Какие приёмы пользовались особенной популярностью?

1. Рукава-буфы

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В светский гардероб перешли некоторые элементы из военного. Речь о широких рукавах-буфах. Такие были у шаубе — верхней одежды XVI века. Для поддержания формы чаще использовали ватин и распорки из лозы и китового уса. Реже — простёганную ткань, расположенную между внешним слоем и подкладкой. Этот элемент гардероба делал мужские плечи очень широкими.

2. Гульфик

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Этот элемент мужчины использовали для намеренного преувеличения объёмов. Он пришёл из рыцарской турнирной моды. Накладка на причинное место служила для безопасности. Кстати, ещё в них прятали деньги. Чем набивали в других случаях? Шерстью, конским волосом, соломой или песком. Зачастую укрепляли проволокой.

3. Накладные бёдра и икры

В конце XVIII века произошло судьбоносное для мужского стиля событие. Главный законодатель моды эпохи Ренессанса Джордж Брайан Браммелл познакомился с принцем Уэльским, будущим королём Георгом VI. Так началась эра дендизма или «Великого мужского отказа». Декоративность костюма сменилась безупречной сдержанностью.

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Популярными стали накладные икры и «фальшивые» бёдра. Последнего можно было достичь с помощью коротких штанов. Они назывались кюлоты.

Поддельные икры вшивали в атласные чулки. Именно они пользовались большим успехом. Ведь в те времена данная часть мужского тела считалась самой привлекательной для женщин.

4. Корсеты и костяные лифы

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В 1800-х корсеты были частью обмундирования кавалерии. Они позволяли солдатам эффектнее выглядеть в седле. Также предотвращали переломы позвоночника в случае падения с лошади.

В эпоху дендизма корсеты надели и мужчины, которые вели светско-аристократический образ жизни. Они затягивали талию, чтобы в обхвате было 70 см. Идеальный силуэт эпохи гедонизма — талия, широкие плечи и расширяющиеся фалды пиджака.

На популярность корсета повлиял и Джордж Брайан Браммелл, который имел хорошее телосложение от природы. Это отличало его от большинства современников. Все хотели быть похожими на него. Именно поэтому в мужскую моду вошли корсеты и костяные лифы, гольфы с подкладками и объёмные элементы. Они вставлялись во внутренние карманы одежды и создавали необходимый силуэт. Цель — чтобы широкие плечи контрастировали с узкой талией.