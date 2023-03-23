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1 час назад

Почему доктора во время чумы носили именно маску с клювом

Ferra.ru

В средние века человечество столкнулось с чумой, и эта болезнь была очень заразной. Настолько, что врачам приходилось надевать специальный костюм.

Почему доктора во время чумы носили именно маску с клювом
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Считается, что из-за чумы погибло примерно 40% жителей Европы. Длилась эта пандемия пять-шесть лет. Чума была крайне заразна, поэтому и одеваться докторам приходилось особым образом, чтобы не заразиться.

Французский врач Шарль де Лорн придумал специальный костюм, который якобы защищал от заражения чумой. Он включал пальто, покрытое воском, панталоны, которые соединялись с ботинками, рубашку, шляпу, перчатки из козьей кожи, маску с птичьим клювом. А прикасались к больным врачи при помощи стержня.

Птичья маска врачей отличалась ещё и тем, что она была удлинена примерно на 10 см. Кроме того, для фильтрации воздуха в маске были духи и травы. Клюв при этом должен был иметь размер до 20 см, чтобы воздух мог очищаться ещё до того, как достигал носа и лёгких врача.

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