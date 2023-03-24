Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+15° в 
USD 76.31EUR 83.15
Войти в почту
2 часа назад

Рыбалка с бакланом и культ палочек: 5 интересных китайских традиций

Мир24

Китай является одной из самых древних культур на планете, местные традиции ведут свое происхождение с незапамятных времен. То, что на Западе может выглядеть странным, в Китае считается нормой. Издание argumenti.ru рассказывает о пяти любопытных традициях Поднебесной.

Рыбалка с бакланом и культ палочек: 5 интересных китайских традиций
Фото: Мир24Мир24

Чаепитие по-китайски

В Китае настоящий культ чая. Несмотря на то что в современной республике чайные церемонии теряют свою популярность, здесь все еще много специальных чайных домиков, где может побывать любой турист. Напиток употребляют из маленьких пиал, которые не должны пустовать. Гости должны благодарить хозяина стуком пальцев по столу. При этом чаепитие по-китайски – процесс не быстрый.

Рыбалка с бакланом

Китайские рыбаки часто берут с собой на рыбалку баклана. Данных птиц предварительно тренируют, чтобы они случайно не испортили процесс. Спустя несколько недель они привыкают к хозяину, подобно собакам, выполняют разные команды. Баклану во время рыбалки надевает специальное кольцо на шею и отпускают в воду. Птица добывает рыбу для своего хозяина – мелкую она съедает, а большую мешает проглотить то самое кольцо.

Погребальные обычаи для одиноких

В Китае сохранились традиции, связанные с усопшими. Если китаец умирает холостым, усопшего нельзя обижать. Ему подбирают пару, чтобы в постороннем мире он не скучал. Потенциальная невеста должна быть мертвой и незамужней. Для проведения обряда нужно откопать женский труп и перезахоронить в мужской могиле.

«Цифровое суеверие»

В Китае, несчастливой цифрой считается четверка. На китайском она звучит одинаково со словом «смерть». Жители Поднебесной с большим уважением относятся к любым цифрам. Счастливой китайцы считают восьмерку – языке она звучит как глагол «становиться».

Культ палочек

В Китае соблюдается ряд традиций, связанных с палочками для еды. Свод правил на эту тему уважается в каждом поселке. Палочками запрещено стучать по столу, трясти, передавать кому-то еду, ковыряться в блюде или размахивать ими в воздухе. За подобное поведение хозяин кафе может запросто выгнать гостя.

Истории,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий