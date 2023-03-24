Рыбалка с бакланом и культ палочек: 5 интересных китайских традиций

Китай является одной из самых древних культур на планете, местные традиции ведут свое происхождение с незапамятных времен. То, что на Западе может выглядеть странным, в Китае считается нормой. Издание argumenti.ru рассказывает о пяти любопытных традициях Поднебесной.

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Чаепитие по-китайски

В Китае настоящий культ чая. Несмотря на то что в современной республике чайные церемонии теряют свою популярность, здесь все еще много специальных чайных домиков, где может побывать любой турист. Напиток употребляют из маленьких пиал, которые не должны пустовать. Гости должны благодарить хозяина стуком пальцев по столу. При этом чаепитие по-китайски – процесс не быстрый.

Рыбалка с бакланом

Китайские рыбаки часто берут с собой на рыбалку баклана. Данных птиц предварительно тренируют, чтобы они случайно не испортили процесс. Спустя несколько недель они привыкают к хозяину, подобно собакам, выполняют разные команды. Баклану во время рыбалки надевает специальное кольцо на шею и отпускают в воду. Птица добывает рыбу для своего хозяина – мелкую она съедает, а большую мешает проглотить то самое кольцо.

Погребальные обычаи для одиноких

В Китае сохранились традиции, связанные с усопшими. Если китаец умирает холостым, усопшего нельзя обижать. Ему подбирают пару, чтобы в постороннем мире он не скучал. Потенциальная невеста должна быть мертвой и незамужней. Для проведения обряда нужно откопать женский труп и перезахоронить в мужской могиле.

«Цифровое суеверие»

В Китае, несчастливой цифрой считается четверка. На китайском она звучит одинаково со словом «смерть». Жители Поднебесной с большим уважением относятся к любым цифрам. Счастливой китайцы считают восьмерку – языке она звучит как глагол «становиться».

Культ палочек