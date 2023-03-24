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3 часа назад

Аллигатор постучался в дом и напал на открывшего дверь хозяина

Мир новостей

Как рассказал сам проживающий в Дейтон-Бич мужчина местному телеканалу WKMG, они с женой смотрели телевизор, когда раздался стук в дверь. Хозяин пошел посмотреть, кто пожаловал в гости. Произошедшее после того, как Скот открыл входную дверь, по его же словам, стало «полным удивление и шоком» для него самого и для стоявшего на пороге аллигатора. Рептилия, недолго думая укусила мужчину в верхнюю часть бедра. Пострадавшего доставили в больницу, где ему оказали первую медицинскую помощь.

Аллигатор постучался в дом и напал на открывшего дверь хозяина
Фото: Мир новостейМир новостей

Врачи говорят, что его жизни и здоровью ничего не угрожает. Аллигатор успел скрыться. Позже сотрудники департамента по охране рыб и дикой природы Флориды обнаружили хищника на одной из улиц города и усыпили его.

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