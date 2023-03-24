Почему сын казненной Марии Стюарт стал королем Англии

Время от времени появляются сообщения, что Шотландия намерена отделиться от Великобритании. А между тем, эти две страны на одном острове неразрывно связаны историческими узами и было время, когда шотландские монархи управляли обоими государствами. А первым из них стал король Яков I Стюарт, который получил трон 420 лет назад после смерти Елизаветы – 24 марта 1603 года.

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Королева скончалась в этот день во дворце Ричмонд и не оставила наследников, поскольку за всю свою жизнь так ни разу и не вышла замуж. Хотя недостатка в женихах не было, числился среди них и русский царь Иван Грозный. Ее правление называют «золотым веком» Англии, когда страна из европейского захолустья превращается в ведущую мировую державу.

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Со смертью Елизаветы прервалась прямая линия династии Тюдоров, которая дала пять правителей. Но как же так получилось, что наследником она выбрала Якова Стюарта – сына казненной ей соперницы и самого отчаянного врага Марии Стюарт?

Яков был сыном Марии и Генри Стюарта, лорда Дарнли – принца, потомка шотландских королей и короля Англии Генриха VII. Родился 19 июня 1566 года и его назвали Джеймс. Отца убили при загадочных обстоятельствах через несколько месяцев, а мать бежала из страны после восстания против нее, когда Якову было всего 13 месяцев – с тех пор они никогда больше не встречались.

Годовалого ребенка объявили королем Шотландии под именем Яков VI – все старшие представители этой династии носили это имя. Но мать не оставила попыток вернуть себе трон и постоянно интриговала против своего сына. В Шотландии сложились две партии, которые по старинной шотландской традиции постоянно враждовали между собой. После убийства в 1570 году первого регента при малолетнем короле графа Мюррея гражданская война длилась три года.

Но и потом тишины не наступило. Регенты менялись как перчатки и каждая партия использовала Якова в своих целях. Он постоянно становился фактически заложником то одной, то другой партии, замки, где его содержали, менялись как калейдоскоп.

Ситуацию осложняли религиозные распри – сторонники Марии Стюарт были католиками, а Якова Стюрта – протестантами-пресвитерианами. В это время поддержку мальчику оказывает королева Англии Елизавета I и только благодаря этому ему удается удержаться на троне. Впрочем, он этого еще не понимает.

Удивительно, но в такой ситуации Якову удается получить весьма приличное образование. Его наставником в 1570 году стал Джеймс Бьюкенен, который был выдающимся историком и просветителем Шотландии. Он не оставлял мальчика во всех его скитаниях и стал буквально идеологом королевской партии. Но самое главное, король получил блестящее образование – до сих пор Яков I (VI) считается самым просвещенным монархом в истории Англии.

В какой-то степени успеху способствовало слабое здоровье мальчика – до семилетнего возраста он мало выходил из своей комнаты проводя все время в чтении. В результате король и сам стал писателем, первую свою книгу издал в 16 лет, хоть и без авторства. Одним из самых известных его произведений стал трактат «Демонология», посвященный ведьмам. Это вообще был «пунктик» Якова – он всю жизнь боролся с ведьмами и за время правления сжег не менее четырех тысяч несчастных женщин. Для маленькой Шотландии цифра внушительная.

В середине 1580-х годов юноша показывает и управленческие таланты – он постепенно забирает бразды правления государством в свои руки. Огромную поддержку ему оказывает королева-соседка Елизавета, назначив ежегодную пенсию в 4 000 фунтов стерлингов – огромная по тем временам сумма. Поэтому, когда английская королева в 1587 году казнила Марию Стюарт, Яков выразил лишь официальное сожаление и не более того – мать, которую он фактически никогда не видел, для него была чужая.

В Шотландии молодому королю удалось прекратить распри – он не принял ни католическую, ни протестантскую стороны и в результате сумел себя поставить так, что стал арбитром между двумя партиями. Впоследствии, уже в Англии, под его руководством осуществляется новый перевод Библии, который сглаживает противоречия и получился настолько удачным, что до сих пор считается эталонным. В 1585 году в шотландский Королевский Совет вошли как католики, так и протестанты. Яков называл это политикой «Среднего пути».

Ему было важно найти общий язык с католиками, но и соседство антикатолической Англии тоже было важным. Яков очень рано понял, что является самым вероятным претендентом на английский престол и поэтому проводил постепенные протестантские реформы в Шотландии.

Более того – он мечтал об английской короне, которая к тому моменту стала великой и богатой державой. Поэтому приложил немалые усилия, чтобы не только сохранять хорошие отношения с Елизаветой, но и превратить ее ближайших придворных в своих сторонников.

И это ему вполне удалось. Два самых доверенных советника королевы Роберт Сесил и Чарльз Говард убедили колеблющуюся Елизавету составить завещание в пользу Якова. 24 марта 1603 года она скончалась и Государственный Совет провозгласил ее волю – король Шотландии станет и королем Англии как прямой потомок Генриха VII. Народ встретил весть с восторгом, поскольку надеялся на такое же замирение среди католиков и протестантов, какого добился Яков в Шотландии. Но очень скоро разочаровался в абсолютистских замашках короля, что приведет к революции уже при его сыне Карле I. Но это уже другая история.