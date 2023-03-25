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38 минут назад

Что случилось любимчиком Сталина летчиком Леваневским

Русская семерка

Летчик Сигизмунд Леваневский был любимчиком самого Сталина. Именно Леваневский за несколько лет до Чкалова пытался совершить перелет через Северный полюс из СССР в США.

Что случилось любимчиком Сталина летчиком Леваневским
Фото: Русская семеркаРусская семерка

12 августа 1937 года Леваневский вместе с экипажем вылетел из Москвы и взял курс на Аляску.

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На следующий день связь с самолетом прервалась навсегда.

Герой

Сигизмунд Александрович Леваневский родился в 1902 году в Российской Империи в городе Санкт-Петербурге. После службы в армии Леваневский решил продолжить образование и выбрал один из самых ведущих вузов тех лет – Севастопольскую школу морской авиации.

Вскоре после окончания упомянутой школы Сигизмунд Александрович был принят на работу в Главное управление Северного морского пути – специально созданную организацию, одной из главных целей которой являлось освоение Арктики.

Уже через год Леваневский был удостоен высокого звания «Герой Советского Союза» за спасение людей с печально известного парохода «Челюскин».

Исчезновение

Надо отметить, что Леваневский еще в 1935 году предпринимал попытку перелета без посадки из СССР в США, а точнее из Москвы через Северный полюс до Сан-Франциско. Однако тогда летчик потерпел фиаско. Из-за протечки масла в АНТ-25 Леваневскому ничего не оставалось, как вернуться назад.

В 1937 году «любимчик Сталина» получил новое задание: необходимо было совершить перелет в город Фэрбанкс, что на Аляске. На этот раз Леваневский с экипажем из 5-ти человек отправился в путь на бомбардировщике ДБ-А. Данная модель самолета была еще до конца не испытана, но, видимо, никого этот факт тогда не смутил.

Вечером 12 августа 1937 года ДБ-А поднялся в воздух. Ровно через сутки связь с бомбардировщиком прервалась навсегда.

Побег?

Судя по радиограммам, Северный Полюс ДБ-А преодолеть все же успел. Однако сразу после этого от экипажа стали поступать довольно тревожные сообщения о неважных погодных данных и о плохой видимости, а через час – об отказе одного из 4-х двигателей. И все.

По неподтвержденным данным, через 1,5 часа после того, как Леваневский доложил об отказе двигателя, один из якутских радиолюбителей принял еще сигнал, мол, у нас все в порядке, но слышимость плохая. Может быть, именно поэтому некоторые считали, что самолет мог совершить успешную аварийную посадку, и какое-то время летчики были живы, ожидая помощи.

Бомбардировщик Леваневского искали целый год, искали в Советском Союзе и искали в Америке. Но самолет как в воду канул. Возможно, его не нашли потому, что он просто отклонился от курса. Однако существует версия, согласно которой Леваневский, будучи поляком по национальности, опасался репрессий, а потому попросту остался в США.

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