Linkin Park выпустила неизданный трек с вокалом Беннингтона

Американская рок-группа Linkin Park выпустила ранее неизданный трек Fighting Myself с вокалом покойного солиста Честера Беннингтона. На YouTube -канале музыкального коллектива также появился созданный нейросетью клип.

Композиция должна была войти в трек-лист культового альбома коллектива Meteora. Как и ранее выпущенная песня Lost, Fighting Myself будет включена в юбилейное переиздание пластинки в честь ее 20-летия.