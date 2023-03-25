Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+8° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
1 час назад

Linkin Park выпустила неизданный ранее трек с вокалом Честера Беннингтона

Lenta.ru

Американская рок-группа Linkin Park выпустила ранее неизданный трек Fighting Myself с вокалом покойного солиста Честера Беннингтона. На YouTube-канале музыкального коллектива также появился созданный нейросетью клип.

Linkin Park выпустила неизданный трек с вокалом Беннингтона
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Композиция должна была войти в трек-лист культового альбома коллектива Meteora. Как и ранее выпущенная песня Lost, Fighting Myself будет включена в юбилейное переиздание пластинки в честь ее 20-летия.

К знаковой дате Linkin Park планирует выпустить переиздание альбома Meteora. В него войдут 14 треков.

Истории,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий