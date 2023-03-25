Народы Севера отмечают День оленевода

Сегодня отмечают День оленевода. Для народов Севера это один из главных праздников в году, поэтому проходит он с размахом, передает корреспондент «МИР 24» Максим Красоткин.

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Хойко Лапсуй – коренной житель тундры – отбирает самых быстрых оленей. Скоро ему предстоит переезд длиной почти в 400 километров. Здесь это называют касланием. Каждую весну оленеводы кочуют на Север – на берег Карского моря. Там новые пастбища. Осенью – обратно. Такая жизнь только закаляет и тело, и характер.

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«Здоровье из-за того, что мы сырую рыбу едим и сырое мясо. Экологически чистый продукт», – рассказал оленевод Хойко Лапсуй.

Традиционные места выпаса оленей – это еще и земли, богатые нефтью и газом. Поэтому цивилизация неизбежно проникает в жизнь малых народов.

«Чум сейчас уже никто не использует, собирать долго», – рассказал Хойко Лапсуй.

Оленью упряжку все чаще заменяет снегоход, а вместо чума кочевники строят балок – дом из оленьих шкур, поставленный на полозья. В таком балке Марина Лапсуй читает детям «Доктора Айболита». Еще недавно свое здоровье люди севера доверяли шаманам и природе.

«Сабельник есть, раствор спиртной делаем. И так у нас старики лечатся. Сабельник месяц настаивают. Когда косточки болят – мажут», – рассказала жительница тундры Марина Лапсуй.

Но и народные рецепты уступают место традиционной медицине. Теперь кочевники лечатся у нефтяников. Так, Марина Лапсуй два раза в роддом летала на вертолете, а теперь их семейство вместе с другими пригласили на комплексное обследование. Не лишняя процедура перед дальней дорогой.

«Лечиться им больше негде. Здесь ближайшее медицинское учреждение – 200 километров по тундре. Соответственно, мы оказываем все полностью услуги», – отметил врач здравпункта нефтегазовой компании Сергей Ханьжин.

На экстренный случай тут есть и скорая помощь. В отличие от городской, это вездеход. На нем нет мигалок – в тундре всегда дороги свободные.

«Бывает такое, что вызывают они. В основном мы ездим, получается две машины едут: здесь такие условия, что если одна машина заглохнет, хоть во второй мы можем согреться», – рассказала врач здравпункта нефтегазовой компании Ольга Морозова.

А чтобы оленеводы согласились на чипирование оленей, местным властям пришлось долго убеждать, что в этой процедуре нет ничего страшного.

«Когда они пригоняют животное на убой, то бирка на ухе животного подтверждает, что оленевод выполнил все требования, чтобы животное зашло на убойный комплекс. То есть оно получило вакцину против сибирской язвы, оно получило индивидуальный номер и учтено в единой системе базы данных», – рассказал главный специалист-эксперт службы ветеринарии ЯНАО Денис Бархивец.

Такую бирку с помощью сканера можно считать с расстояния трех метров. Это помогает также отличать своих оленей от чужих. Ведь стада могут и перемешаться. Например, на Дне оленевода. Праздник тоже кочующий и отмечается по очереди в тех регионах, где жив этот промысел.