«Код да Винчи»: обман принес $100 миллионов

Браун хорошо заработал на волне пришедшей к нему всемирной славы, его последующие не слишком успешные труды раскупали по инерции. Сегодня состояние Брауна достигло 100 миллионов. А ведь был человек, у которого Браун украл историю о том, как Иисус Христос и Мария Магдалена якобы родили ребенка, который заложил династию французских королей Меровингов, правивших с V по VIII век. Книга повествует, что эта кровная линия продолжается и сейчас находится под охраной тайного общества «Приорат Сиона».

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Историк Доминик Сэндбрук на страницах Daily Mail назвал все это величайшей исторической мистификацией, за которую ухватился Дэн Браун, тогда как автор легенды о потомстве Христа скончался в 2000 году в нищете. Им был родившийся в 1920 году в семье дворецкого и поварихи Пьер Плантар, пытавшийся выбиться в люди с помощью своих мошеннических фантазий. Так, правившему в годы вой­ны во Франции режиму Виши он предложил свои услуги по борьбе с «масонским и еврейским заговором». И даже основал свое собственное секретное общество, но в него никто не вступал. В конце 50-х Плантар вызвался помочь теперь уже генералу Шарлю де Голлю и создал Комитет общественной безопасности, а заодно заявил, что обладает даром ясновидения. Но и здесь ему дали пинка.

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Тогда он создал свой рыцарский орден «Приорат Сиона». В начале 60-х Плантар подвел под свой орден историческую основу и стал рассказывать, что его «Приорат» ведет свою историю со времен крестовых походов и призван оберегать кровную линию королей Меровингов, а сам Плантар будто бы является наследником их династии, истинным королем Франции. С помощью ловкача приятеля, специалиста по разным подделкам, Плантар изготовил фальшивые исторические документы, доказывавшие средневековое происхождение «Приората Сиона». Он сумел под видом историка попасть в архив Национальной биб­лиотеки Франции и положить в него пачку фальсифицированных свидетельств. Затем Плантар договорился еще с одним знакомым, чтобы тот написал книгу «Золото Ренна», в которой представил бы публике придуманное им древнее тайное общество. Но и этот замысел потерпел крах. Никто не спешил записываться в рыцари «Приората Сиона».