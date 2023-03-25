«Код да Винчи»: обман принес $100 миллионов

Браун хорошо заработал на волне пришедшей к нему всемирной славы, его последующие не слишком успешные труды раскупали по инерции. Сегодня состояние Брауна достигло 100 миллионов. А ведь был человек, у которого Браун украл историю о том, как Иисус Христос и Мария Магдалена якобы родили ребенка, который заложил династию французских королей Меровингов, правивших с V по VIII век. Книга повествует, что эта кровная линия продолжается и сейчас находится под охраной тайного общества «Приорат Сиона».
Историк Доминик Сэндбрук на страницах Daily Mail назвал все это величайшей исторической мистификацией, за которую ухватился Дэн Браун, тогда как автор легенды о потомстве Христа скончался в 2000 году в нищете. Им был родившийся в 1920 году в семье дворецкого и поварихи Пьер Плантар, пытавшийся выбиться в люди с помощью своих мошеннических фантазий. Так, правившему в годы войны во Франции режиму Виши он предложил свои услуги по борьбе с «масонским и еврейским заговором». И даже основал свое собственное секретное общество, но в него никто не вступал. В конце 50-х Плантар вызвался помочь теперь уже генералу Шарлю де Голлю и создал Комитет общественной безопасности, а заодно заявил, что обладает даром ясновидения. Но и здесь ему дали пинка.
Тогда он создал свой рыцарский орден «Приорат Сиона». В начале 60-х Плантар подвел под свой орден историческую основу и стал рассказывать, что его «Приорат» ведет свою историю со времен крестовых походов и призван оберегать кровную линию королей Меровингов, а сам Плантар будто бы является наследником их династии, истинным королем Франции. С помощью ловкача приятеля, специалиста по разным подделкам, Плантар изготовил фальшивые исторические документы, доказывавшие средневековое происхождение «Приората Сиона». Он сумел под видом историка попасть в архив Национальной библиотеки Франции и положить в него пачку фальсифицированных свидетельств. Затем Плантар договорился еще с одним знакомым, чтобы тот написал книгу «Золото Ренна», в которой представил бы публике придуманное им древнее тайное общество. Но и этот замысел потерпел крах. Никто не спешил записываться в рыцари «Приората Сиона».
Браун без колебаний украл выигрышный сюжет, пояснив потом, что всего лишь был вдохновлен им на написание «Кода да Винчи». Дело авантюриста Плантара продолжает жить. Только теперь этим занялся графоман из Америки, украсивший фантазию Плантара рассказом о том, что членами «Приората Сиона» были такие выдающиеся личности, как Леонардо да Винчи, Виктор Гюго и Исаак Ньютон. Дэн Браун, реализовавший мечту неудачливого мошенника, и сегодня уверяет всех, что эта история абсолютная правда.