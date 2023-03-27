Как весна влияет на собак

Весна для всех — это время пробуждения, новых начинаний, повышенной активности, а ещё авитаминоза и простуд.

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Эти сезонные изменения касаются не только человека, но и собак. Рассказываем, как весна влияет на питомцев.

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«С приходом весны активность собак увеличивается, перестраивается гормональный фон, животные могут вести себя подвижно, а на прогулках чаще интересоваться противоположным полом. В этот период важно обратить внимание на рацион собаки, на обработку от паразитов, профилактические меры, которые защитят питомца от переохлаждения в такую переменчивую погоду», — комментирует президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Активность

Весна может сказаться на активности собаки. Она может начать вести себя более активно, например, чаще играть дома или на улице, требовать от хозяина повышенного внимания. Некоторые питомцы могут начать проявлять беспокойство и тревожность. Подмечайте за собакой такие изменения в поведении, поскольку резкая его перемена может сигнализировать не только о смене сезона, но и о проблемах со здоровьем.

Аппетит

Зимой собаки могут больше есть, но из-за низкой активности владельцы могут сократить рацион любимца в зимний период. Если вы заметили, что у собаки проснулся аппетит и она начала сбрасывать вес, подумайте о том, чтобы увеличить калорийность блюд (если до этого вы ее сокращали). Но помните, что принимать такое решение нужно после консультации с ветеринарным врачом.

Интерес к противоположному полу

Весной все запахи начинают ощущаться сильнее, и метки собак противоположного пола побуждают их к активному поиску партнера. Питомец начинает тянуть поводок на прогулке, часто метить, рваться к другим животным. В это время собака может вести себя гиперактивно. У собак возрастает возбудимость, может даже появиться агрессивное поведение к особям своего пола.

Здоровье

Весной активизируются различные заразные заболевания. После зимы иммунитет может быть ослаблен, поэтому очень важно заранее позаботиться о профилактических мерах. Важно сделать все необходимые прививки собаке, а также обработать от паразитов. Обратите внимание и на рацион вашего любимца: чтобы иммунитет был крепким, необходим грамотно составленный рацион, который содержит все необходимые витамины и минералы.