Когда на Земле появится новый океан? Мнение ученых

Учёные Лидсского университета считают, что в Африке может образоваться новый океан. Это случится через миллионы лет.

В 2005 году учёные обнаружили в пустынях Эфиопии Восточно-Африканский разлом длиной более 56 км. Именно в нём может образоваться океан. По словам исследователей, подобные типы тектонических сдвигов наблюдались при образовании Красного моря между Африкой и Аравийским полуостровом и Аденского залива между Восточной Африкой и Западной Азией.