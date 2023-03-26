Эйфелева башня могла вдохновить Ван Гога на создание "Звездной ночи"

Профессор Джеймс Холл предположил, что на создание картины «Звездная ночь» Ван Гога вдохновила Эйфелева башня. Об этом пишет The Guardian.

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По его словам, художник начал писать картину в июне 1889 года — вскоре после того, как парижский памятник был представлен публике в качестве главной достопримечательности Всемирной выставки. Его открытие сопровождалось ночным шоу с пиротехникой, что, считает Холл, и показано на картине.