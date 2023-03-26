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29 минут назад

Эйфелева башня могла вдохновить Ван Гога на создание "Звездной ночи"

Газета.Ru

Профессор Джеймс Холл предположил, что на создание картины «Звездная ночь» Ван Гога вдохновила Эйфелева башня. Об этом пишет The Guardian.

Эйфелева башня могла вдохновить Ван Гога на создание "Звездной ночи"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По его словам, художник начал писать картину в июне 1889 года — вскоре после того, как парижский памятник был представлен публике в качестве главной достопримечательности Всемирной выставки. Его открытие сопровождалось ночным шоу с пиротехникой, что, считает Холл, и показано на картине.

«Кипарисовое дерево для Ван Гога — это естественная альтернатива Эйфелевой башне, — добавил искусствовед. — «Звездная ночь» — это ответ природы и истории на металлическое чудовище Эйфеля, стремившегося превзойти египтян. Обелисковый кипарис доминирует над Сен-Реми и его церковным шпилем точно так же, как Эйфелева башня над Парижем».

Истории,Джеймс Холл,
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