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1 час назад

Как долго может прожить собака

Ferra.ru

Считается, что средняя продолжительность жизни собак - 10-13 лет. Но теоретически ваш пёс может прожить и дольше.

Как долго может прожить собака
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Самая старая из когда-либо живших собак смогла дожить до 29,5 лет. Её звали Блюи, а её порода называлась «австралийская пастушья собака».

В целом есть множество исследований, сосредоточенных на продолжительности жизни собак. Подобным занимается, например, Dog Aging Project. Оказывается, среднее время жизни собак в США - немногим больше 15 лет. Причём мелкие породы живут дольше крупных, а смешанные - чуть дольше чистокровных.

Но есть и исключения. Это французский мастиф. Собака это довольно небольшая, но у таких псов часто возникают проблемы с сердцем и с дыханием. Средняя продолжительность жизни этой породы - 5-6 лет.

Существует распространённое заблуждение, что один год собачьей жизни - это семь человеческих лет. В действительности собаки не стареют с той же скоростью, что и люди. Так, в первый год жизни собака взрослеет на столько же лет, на сколько люди - в первые 15 лет.

Учёные из Калифорнийского университета в Сан-Диего предложили уравнение для более точного перевода возраста собаки на человеческие годы. Вам нужно умножить натуральный логарифм возраста собаки в человеческих годах на 16, а затем прибавить 31.

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