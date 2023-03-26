Преступление без срока давности: 80 лет назад фашисты сожгли Хатынь

Это преступление не имеет срока давности. 80 лет назад случилась Хатынь.

© Мир24

1936 год. Берлин. Немецкий легкоатлет Ханс Вёльке завоевывает первое для Германии олимпийское золото в толкании ядра. Истинный ариец доказывает теорию превосходства белой расы. Отныне он любимчик самого Гитлера. Фюрер дарует атлету внеочередное звание гауптман, то есть капитан.

Видео дня

Щедрый подарок, благодаря которому гауптман Вёльке позже оказывается на Восточном фронте и в марте 1943-го попадает в засаду белорусских партизан. Мстить посылают 118-й батальон СС, в котором любимчик Гитлера командовал одной из рот. Сформирован в Киеве в 1942-м, Костяк – украинские националисты, плюс пленные красноармейцы. На их пути оказывается небольшая деревенька Хатынь.

Они зверски убивают всех жителей: женщин, стариков. Половина погибших – дети, самому маленькому из них всего семь недель от роду. Их заживо сжигают в местном амбаре. Тех, кто пытается выбраться, хладнокровно расстреливают.

Иосиф Каминский – единственный взрослый житель деревни, который чудом выжил после трагедии. Его 15-летний сын умер у него на руках. Именно Каминский стал прототипом знаменитой скульптуры «Непокоренный человек».

26 колоколов звонят каждые 30 секунд. 26 – столько домов спалили в Хатыни. На месте того самого амбара, куда сгоняли жителей – гранитные плиты в виде крыши. Кроме того, на территории комплекса 185 могил – каждая из них символизирует белорусские деревни, что также сожгли дотла. Только вместо праха в урнах – земля с пепелищ.

Генпрокуратура последние два года проводит расследование по делу о геноциде и уточняет: судьбу Хатыни повторили 216 деревень! Всего от рук захватчиков пострадали 11 тысяч населенных пунктов республики.

Непростая судьба была и у самого мемориала, авторы рисковали – церковные колокола, в атеистическом Союзе.

«Мы опасались, что будет критика по поводу колоколов. Мы хотели, как можно дальше уйти от ассоциаций печной трубы и превратили этот памятник к каждый дом, получилось, как элемент звонницы», – говорит заслуженный архитектор Беларуси Юрий Градов.

Критиковали и скульптора, народного художника Беларуси Сергея Селиханова.

«Говорили, почему руки такие длинные, что это за рубаха? Беспощадная критика была вплоть до последнего совещания у министра культуры Фурцевой перед решением о присуждении Ленинской премии этому проекту», – рассказывает скульптор, внук народного художника Беларуси С. Селиханова Константин Селиханов.

Но у памятника нашелся влиятельный покровитель Петр Машеров, первый секретарь Белорусского ЦК. Общественность поддержала – по итогам тайного голосования в 1970 году Ленинскую премию получили два мемориала: Мамаев Курган и белорусская Хатынь.

Одного из главных преступников удается найти спустя полтора десятилетия после открытия мемориала! В 1985 году в Советском Союзе с размахом отмечают 40-летие Великой Победы. Ветеранам войны – уважение и почет! Тут в компетентные органы Украины приходит запрос: некто Григорий Васюра из Киевской области требует наградить его Орденом Отечественной войны. Товарищ вроде бы заслуженный: зампредседателя передового совхоза, ветеран труда.

«Военкомат поместил его на Доску почета в райвоенкомате: ветеран войны. Ко Дню Победы и всем другим праздникам ему положены ценные подарки и денежные премии», – рассказывает полковник КГБ в отставке Евгений Далидович.

Биографию соискателя проверяют. Красноармеец. В 1941-м командовал отделением связи, попал в плен. Согласился сотрудничать с немцами. Но после войны ему удается скрыть свое сотрудничество с СС и даже раздобыть удостоверение ветерана войны.

«Мне выслали из Киева его личное дело. По делу посмотрел – пустые допросы: я – не я, хата не моя, я не виноват. Васюра до последнего дня все опровергал», – вспоминает Далидович.

Суд над кровавым карателем проходит в Минске в 1986 году. На процесс приезжает и дочь преступника.

«Папа, что ты наделал?!». В суде она так сказала. Вот ее слова…», – говорит Евгений Далидович.

На руках Васюры и его батальона – кровь не только жителей Хатыни.

«Расстреляно, убито и заживо сожжено свыше 360 советских граждан, в основном детей, женщин и стариков, их имущество разграблено, уничтожено около 300 дворов с надворными постройками, многие граждане были угнаны в фашистское рабство», – говорится в приговора.

Васюру и его двух пособников приговаривают к высшей мере – расстрелу. Ребята, которые его конвоировали, называли его «чертом», слишком уж жуткое впечатление производил. Может, случайность, а может, и нет, но после расстрела его закопали в логойских лесах, там же, где лежат многие его жертвы. В архивах хранятся бумаги, где обозначен квадрат, в котором было захоронено тело. Нет у него могилы. У палача и душегуба ее не может быть.

Еще один палач Хатыни украинец Владимир Катрюк после войны скрывается в Канаде. В 2015-м Следственный комитет России требует его депортировать. Канада отказывает. В итоге каратель умирает сам – через две недели после запроса – от инсульта.