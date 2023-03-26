Как в советской школе «перевоспитывали» левшей

По статистике, у подавляющего большинства жителей нашей планеты ведущей рукой является правая. И только 15% людей леворукие. Сегодня данная особенность не считается отклонением. А вот в СССР до середины 1980-х годов школьникам запрещали пользоваться левой рукой при письме.
Для того, чтобы отучить левшу от, как считалось тогда, «вредной» привычки в советских школах использовали самые разнообразные методы. Чаще всего на время урока левую руку ребенка привязывали к сиденью парты или к туловищу. В таком положении левша даже неосознанно не мог воспользоваться запрещенной рукой.
Многие левши, обучавшиеся в школах в советский период, жалуются на жесткое обращение с ними со стороны учителей. Действительно, когда левши, бывало, пытались использовать для письма левую руку, педагоги нередко били по ней линейкой или указкой, заставляя тем самым «неправильных» школьников взять ручку в правую кисть.
Некоторые родители поддерживали идею перевоспитания левшей в правшей, поэтому во время выполнения домашних заданий заставляли своих детей надевать на левую руку варежку или попросту перебинтовывали пальцы.
Главной причиной, по которой левши подвергались переучиванию, являлся тот факт, что все вещи в мире (дверные ручки, хозяйственные инструменты и т.п.) делались исключительно для правшей. Поэтому тем, у кого ведущей рукой была левая, приходилось нелегко, даже несмотря на то, что большинство в конце концов все-таки приспосабливались к окружающей обстановке.
Из-за того, что более 80% людей являлись правшами, леворукость в те годы воспринималась, как своеобразная патология, требующая непременной коррекции.
Однако многие эксперты предполагают, что изначально причиной введения подобной коррекции послужили письменные принадлежности. Дело в том, что до 70-х годов ХХ века в школах пользовались чернильными ручками. А левши, исходя из особенностей расположения руки при письме, обычно ведут кисть вслед за текстом. Чернила сохли долго, поэтому все написанное тут же размазывалось по бумаге.
Несколько лет исследований и наблюдений за левшами выявили негативное влияние их переобучения на психику. Ведь ведущее полушарие мозга, коим у правшей является левое, а у левшей – правое, искусственно переделать невозможно. Именно поэтому вследствие переучивания у леворуких детей зачастую наблюдались всевозможные нарушения: неврозы, тики, заикание, головные боли, снижение аппетита, расстройства сна.
В связи с результатами данных изысканий в 1986 году в СССР отменили необходимость переучивания левшей.