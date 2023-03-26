Как в советской школе «перевоспитывали» левшей

По статистике, у подавляющего большинства жителей нашей планеты ведущей рукой является правая. И только 15% людей леворукие. Сегодня данная особенность не считается отклонением. А вот в СССР до середины 1980-х годов школьникам запрещали пользоваться левой рукой при письме.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Методы борьбы с леворукостью в СССР

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Для того, чтобы отучить левшу от, как считалось тогда, «вредной» привычки в советских школах использовали самые разнообразные методы. Чаще всего на время урока левую руку ребенка привязывали к сиденью парты или к туловищу. В таком положении левша даже неосознанно не мог воспользоваться запрещенной рукой.

Многие левши, обучавшиеся в школах в советский период, жалуются на жесткое обращение с ними со стороны учителей. Действительно, когда левши, бывало, пытались использовать для письма левую руку, педагоги нередко били по ней линейкой или указкой, заставляя тем самым «неправильных» школьников взять ручку в правую кисть.

Некоторые родители поддерживали идею перевоспитания левшей в правшей, поэтому во время выполнения домашних заданий заставляли своих детей надевать на левую руку варежку или попросту перебинтовывали пальцы.

В чем смысл?

Главной причиной, по которой левши подвергались переучиванию, являлся тот факт, что все вещи в мире (дверные ручки, хозяйственные инструменты и т.п.) делались исключительно для правшей. Поэтому тем, у кого ведущей рукой была левая, приходилось нелегко, даже несмотря на то, что большинство в конце концов все-таки приспосабливались к окружающей обстановке.

Из-за того, что более 80% людей являлись правшами, леворукость в те годы воспринималась, как своеобразная патология, требующая непременной коррекции.

Однако многие эксперты предполагают, что изначально причиной введения подобной коррекции послужили письменные принадлежности. Дело в том, что до 70-х годов ХХ века в школах пользовались чернильными ручками. А левши, исходя из особенностей расположения руки при письме, обычно ведут кисть вслед за текстом. Чернила сохли долго, поэтому все написанное тут же размазывалось по бумаге.

Свободу левшам!

Несколько лет исследований и наблюдений за левшами выявили негативное влияние их переобучения на психику. Ведь ведущее полушарие мозга, коим у правшей является левое, а у левшей – правое, искусственно переделать невозможно. Именно поэтому вследствие переучивания у леворуких детей зачастую наблюдались всевозможные нарушения: неврозы, тики, заикание, головные боли, снижение аппетита, расстройства сна.