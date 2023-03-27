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400-летние фрески нашли во время ремонта кухни в доме на севере Англии

На севере Англии в одной из жилых квартир во время ремонта на кухне рабочие обнаружили на стене две старинные фрески. Они были созданы между 1635 и 1700 годом. Владелец жилья приостановил ремонтные работы, он еще не определится, что делать с найденным муралом, пишет Art News.

400-летние фрески нашли во время ремонта кухни
© Мир24

Дом, в котором располагается квартира, находится в городе Йорк на улице Миклегейт. Жилое здание было построено примерно в 1747 году. При реконструкции выяснилось, что долгие годы за старыми шкафами скрывались картины с библейскими сюжетами.

Владелец квартиры Люк Бадворт связался с государственным учреждением Historic England, которое заботится об историческом наследии Англии. Специалисты задокументировали картины и передали изображения в отдел сохранения настенной живописи в лондонском Институте искусств Курто. Они посоветовали Бадворту восстановить фреску, чтобы сохранить эту реликвию.

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