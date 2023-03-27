400-летние фрески нашли во время ремонта кухни

На севере Англии в одной из жилых квартир во время ремонта на кухне рабочие обнаружили на стене две старинные фрески. Они были созданы между 1635 и 1700 годом. Владелец жилья приостановил ремонтные работы, он еще не определится, что делать с найденным муралом, пишет Art News.