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24 минуты назад

Найдено новое сбывшееся предсказание «Симпсонов»

РИА "ФедералПресс"иещё 1

В Сети активно обсуждают очередное сбывшееся предсказание «Симпсонов». Этот мультик знаменит тем, что сюжеты из него становятся реальностью.

Найдено новое сбывшееся предсказание «Симпсонов»
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Вообще-то я не обращаю внимание на всякие заявления о том, что «Симпсоны» предсказали будущее. Но в этот раз все именно так», – написал один из пользователей.

Недавно директор частной школы во Флориде вынужден был уволиться после жалоб родителей на урок об искусстве эпохи возрождения, на котором была представлена знаменитая статуя Давида. Кто-то даже заявил, что скульптура порнографическая.

Пользователям интернета этот случай напомнил одну из серий «Симпсонов» 1990-х годов. Некоторые жители Спрингфилда выступили против Давида и осудили скульптуру за наготу.

Среди других сбывшихся предсказаний «Симпсонов»: президентство Дональда Трампа, покупка Илоном Маском «Твиттера».

Истории,Илон Маск,Дональд Трамп,
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