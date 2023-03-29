Найдено новое сбывшееся предсказание «Симпсонов»

В Сети активно обсуждают очередное сбывшееся предсказание «Симпсонов». Этот мультик знаменит тем, что сюжеты из него становятся реальностью.
«Вообще-то я не обращаю внимание на всякие заявления о том, что «Симпсоны» предсказали будущее. Но в этот раз все именно так», – написал один из пользователей.
Недавно директор частной школы во Флориде вынужден был уволиться после жалоб родителей на урок об искусстве эпохи возрождения, на котором была представлена знаменитая статуя Давида. Кто-то даже заявил, что скульптура порнографическая.
Пользователям интернета этот случай напомнил одну из серий «Симпсонов» 1990-х годов. Некоторые жители Спрингфилда выступили против Давида и осудили скульптуру за наготу.
Среди других сбывшихся предсказаний «Симпсонов»: президентство Дональда Трампа, покупка Илоном Маском «Твиттера».