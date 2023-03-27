Девушка обнаружила неожиданную находку в заказе из ресторана

Владелица ресторана Neri’s Cafe And Mexican Grill в штате Нью-Джерси, США, по имени Даниэль рассказала о том, как случайно положила в заказ на вынос рабочий телефон. Историей о том, как клиентка заведения обнаружила в своем заказе неожиданную находку, она поделилась в TikTok, сообщает DailyDot.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По словам владелицы заведения, она заметила пропажу телефона, когда обратила внимание на то, что он непривычно долго не звонил. Супруг Даниэль предположил, что она случайно выкинула устройство или упаковала его в заказ. Просмотр записи с камеры видеонаблюдения подтвердил верность второй догадки.

Оказалось, что Даниэль знала клиентку, в заказе которой оказался телефон, поэтому она смогла позвонить девушке. «Я сказала: "Привет, я случайно не положила телефон в твой пакет сегодня?" И она ответила: "О боже, да!"».

Владелица заведения добавила, что клиентка планировала вернуть телефон на следующий день. Однако в итоге она сама съездила к девушке и забрала его тем же вечером.