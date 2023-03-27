Заочный расстрел в СССР: кого на самом деле так судили

По данным научно-информационного и просветительского центра «Мемориал»*, только за 1937 – 1938 годы в Советском Союзе внесудебными «тройками» НКВД заочно были приговорены к расстрелу около 700 тысяч человек («врагов народа», «шпионов», «вредителей» и т.п.). В количественном отношении подобные приговоры, которые выносились в СССР без присутствия осужденного, преобладали именно в годы Большого террора.

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В сталинский период

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Как писал известный советский диссидент, российский правозащитник и журналист Александр Подрабинек, заочное правосудие в СССР имеет долгую историю, начавшуюся, собственно, еще до образования Советского Союза как государства – еще при Ленине. Но наиболее массово расстрельные приговоры выносились именно при Сталине, в годы Большого террора. Издание «Совершенно секретно», цитируя приговор коллегии Верховного суда СССР, сообщало, что среди самых известных и высокопоставленных советских граждан, заочно приговоренных в 1941 году, в частности, оказались попавшие в немецкий плен генералы Владимир Качалов, Павел Понеделин и Николай Кириллов.

«Российская газета», публикуя в 2011 году материал о так называемых ликвидаторах (сотрудниках советских спецслужб, занимавшихся устранением разведчиков-перебежчиков заграницей), сообщала, что первой такой жертвой в 1925 году стал резидент советской разведки в Австрии Владимир Нестерович. Затем в 1938 году был убит стамбульский резидент ОГПУ Георгий Агабеков, перебежавший к англичанам. Оба предателя на родине заочно были приговорены к смертной казни. И это далеко не единственные случаи устранения за пределами СССР советский разведчиков-перебежчиков.

При Хрущеве и Брежневе

Главным образом в послесталинский период в Советском Союзе заочно к высшей мере наказания приговаривали изменников родины – перебежчиков (чаще бывших разведчиков), обладающих стратегически важной для СССР информацией и нанесших значительный урон преданному ими государству.

Как сообщало издание «Вечерний Омск», описывая побег на МИГ-25П в Японию в 1976 году бывшего воспитанника омского аэроклуба военного летчика Виктора Беленко, перебежчик на Родине также был заочно приговорен к высшей мере наказания (дата вынесения этого приговора коллегии Верховного Суда СССР не сообщается, но очевидно речь идет о второй половине 70-х годов).

В 1978 году вместе с семьей бежал на Запад разведчик ГРУ Владимир Резун. Он утверждал в интервью, что в СССР заочно приговорен к расстрелу. Однако в интервью «Парламентской газете» (оно размещено в 2000 году на официальном сайте ФСБ России) зампредседатель Верховного Суда РФ Николай Петухов сообщил, что Резуна-Суворова в СССР не судил ни один суд. Как писали «АиФ», в 70-х годах заочно к высшей мере наказания был приговорен также капитан рыболовецкого сейнера «Вишера» Павел Дудников, в 1972 году угнавший судно в Грецию. Восемь членов его команды получили в СССР по 15 лет лишения свободы.

… и при Горбачеве

Николай Петухов вместе с тем сообщил, что заочный смертный приговор в ноябре 1985 году Военная коллегия ВС СССР выносила советскому шпиону Олегу Гордиевскому, бежавшему в Англию. Петухов добавил, что это был последний подобный приговор в истории СССР, выносимый Военной коллегией.