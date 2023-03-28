"Болгар кызлары" как суть татарской эстрады

Что выросло из ансамбля "Ал чәчәк" при ДК строителей.

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Попытаемся разобраться в истории первого девичьего трио на татарской сцене — "Болгар кызлары", которому в этом году исполняется 32 года.

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За все это время он не стал государственным учреждением, чем объясняются и смены состава, но стал константой республиканской эстрады.

ДК строителей как продюсерский центр

Захида Зайнуллина родилась в Мордовии, выросла в Нижнем Новгороде, татарский язык на должном уровне освоила уже в Казани, где стала выступать с Государственным ансамблем песни и танца. В 1979 году в ДК строителей (нынешний "Сайдаш") появился детский ансамбль "Ал чәчәк". Взрослея, дети перешли в 1989-м в более старший "Ялкын", из которого вышел первый состав трио 1991 года: старшая дочь Зайнуллиной Камила (которая сейчас в Сети подписывается как Камилия Мифтахутдинова), Гузель Сафина, Альбина Мусина. Последняя вспоминает, что сначала в детский ансамбль пошла ее сестра, а она была вынуждена ее туда водить. Когда нужно было срочно заменить болеющих звездочек, попросили Альбину.

В 1991-м трио получил первое место на республиканском конкурсе "Республика моя — Татарстан", в 1992-м выступали на первом Конгрессе татар, в 1993-м — на Курултае муфтиев исламских стран в Уфе.

Девушки учились, давали концерты в десятках городах, выпускали альбомы, клипы, а также лайвы. Вот как они выглядели в 1991-м.

Составы и скандалы

Как и полагается, вероятно, девичьему трио, у него менялись участницы. Правда, как указывается в официальных источниках, причина в том, что "они работают учителями музыки в школах, а в трио поют в свободное от основной работы время". В частности, в "Болгар кызлары" точно выступали Альфия Субханкулова, Аида Гайнутдинова, Лилия Халилова, Айгуль Кутлаева, Гулюза Кашапова, Айгуль Гардисламова.

Последняя, пожалуй, ярче себя проявила в сольной карьере — к примеру, в 2020 году у нее вышел альбом "Әйткән идең", а в 2022-м — программный сингл "Татар ханымнары".

Согласно сведениям в прессе, в 2001 году состав у трио был такой — Зайнуллина, Мусина и Лилия Халилова. В то время младшая дочь Захиды-апа Айгуль еще училась в лицее при консерватории, хотя уже стала лауреатом Международного конкурса юных пианистов в Геленджике. В 2002-м она сменяет Халилову. А когда старшая Зайнуллина из-за болезни уже не могла вести дела, как раньше, она передала должность руководителя Айгуль.

Специфика татарского шоу-бизнеса такова, что чаще СМИ пишут не о музыке, а об околотворческих событиях. Среди таких новостей — рак у Альбины Мусиной-Абубакировой. Жуткая история, когда в 2005-м в Казани была убита 17-летняя солистка Диляра Мубаракшина — девушка возвращалась с чужого концерта в УНИКСе. В 2019 году — семейный скандал, когда Айгуль Зайнуллина рассказала, как ее бывший муж вывез детей за пределы России. Тогда же из состава громко выгнали Лейсан Басырову за откровенные фотографии в интернете.

На 52-й минуте этого концерта можно увидеть появление первого состава.

Название трио легко объяснить интересом к истории — Болгар после юбилея — 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией (по мусульманскому календарю) был на слуху, изменения в республике способствовали росту национального самосознания. Это видно и по названиям первых песен — "Болгар исән", "Алтын Урда", "Сөембикә манарасы" ("Булгар жив", "Золотая Орда", "Башня Сююмбике"). Естественно, с годами концепция менялась, и теперь трио исполняет более общие по настроению и тематике песни.