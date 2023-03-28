Великая империя, цензура и развал СССР: история в почтовых открытках

Полтора века назад в Российской империи была введена в оборот первая почтовая карточка. Называлась она тогда «открытое письмо», или попросту открытка. Открытки быстро стали популярны, с их помощью люди обменивались важными новостями, поздравляли друг друга с праздниками или просто напоминали о себе. А после того, как на них появились разнообразные изображения, открытки стали предметом искусства. Их прикалывали кнопками к стене, вставляли в рамочки, возили за стеклом автомобиля. Почтовые карточки отражали свое время, их печатали миллионными тиражами, их коллекционировали, ими обменивались, их продавали и покупали. Во многих семьях они до сих пор хранятся вместе со старыми фотографиями. О прошлом и настоящем российских открыток — в материале «Ленты.ру».

Фото: Лента.ру Лента.ру

— Можно у вас купить почтовую открытку? — обращаюсь к продавцу киоска «Союзпечать».

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— Нет, мы их давно не продаем.

— А где можно купить?

— Обратитесь в почтовое отделение.

Из личной коллекции Петра Каменченко

Иду в районное отделение «Почты России» и задаю тот же вопрос. Пока стоял в очереди к окошку, рассматривал полки: «Доширак», жевательная резинка, какая-то подозрительная сладкая вода в ярких бутылочках, шампуни, предметы женской гигиены…

Из личной коллекции Петра Каменченко

— Почтовых открыток мы давно не продаем, — объясняет женщина за окошком. — Нам их не привозят, а те, что были, у нас изъяли.

— И где же мне купить карточку, если я хочу кого-то поздравить?

— В почтовом отделении.

— Но это и есть почтовое отделение.

— Попробуйте в другом, может, там вам повезет больше.

Чтобы повезло уже наверняка, отправляюсь на Мясницкую 26, в здание Главпочтамта. В 2018 году, перед чемпионатом мира по футболу, тут шел ремонт. Фасад завесили тряпкой с нарисованными окошками, а войти внутрь можно было только сквозь дощатый тоннель в подворотне. С тех пор ничего не изменилось, разве что тряпка на фасаде теперь грязная, а видимые участки стен покрыты плесенью и трещинами. Внутри все тоже «Доширак» и жвачка…

Из личной коллекции Петра Каменченко

Но некоторое количество почтовых карточек купить можно. От 25 до 60 рублей — в зависимости от красоты. Отправить поздравление без конверта по России стоит 19 рублей, с конвертом — 27. Тариф единый для всей страны, независимо от того, пошлете ли вы свой горячий привет в соседний подъезд или в город Владивосток.

Из личной коллекции Петра Каменченко

Выбор открыток очень небогатый. Останавливаюсь на репринтах дореволюционных видов Москвы. Картинки интересные, вот только цвета кислотно-ядовитые. Ощущение, что черно-белый оригинал в фотошопе раскрашивал нерадивый ученик. Ну хоть так.

Из личной коллекции Петра Каменченко

И все же некоторая жизнь в здании Главпочтамта теплилась. По углам весьма ободранного зала на стульчиках притулилось около десятка филателистов и филокартистов — ставили на купленные тут же конверты гашение первого дня, что-то обсуждали, чем-то обменивались.

Открытые письма при военной цензуре

Первая настоящая почтовая открытка с отпечатанной на ней маркой (достоинством в 2 крейцера) была выпущена в Австро-Венгерской империи в октябре 1869 года. Никакого рисунка на ней не было, и у почтовой службы имелись большие сомнения, захотят ли люди писать что-то своим близким не в запечатанных письмах, а вот так — открыто.

Однако, как это часто бывает, дорогу новому проложила война. Во время франко-прусской войны (1870-1871) «открытые письма» оказались очень удобными для работы военной цензуры. Более того, именно солдаты первыми придумали украшать свои корреспонденции рисунками. Идея была быстро подхвачена коммерсантами. По французской версии, первая иллюстрированная почтовая карточка была выпущена книготорговцем Леоном Бенардо из Бретани, по немецкой — книготорговцем Шварцем из Ольденбурга.

С развитием фотографии открытки стали еще более популярны. Во время Первой империалистической (1914-1918) солдаты уже могли заказать у фотографа открытку с собственным изображением или групповой художественный снимок с боевыми товарищами и послать его домой, тем более что на корреспонденции из действующей армии марка была не нужна.

Письма для чиновников

В России первое открытое письмо поступило в продажу 26 марта 1872 года. Эта дата и является днем рождения российской почтовой открытки.

Из личной коллекции Петра Каменченко

На первых российских открытках гражданам напоминалось, что корреспонденцию нужно оплатить государственными почтовыми марками. Но с 1 мая 1872 года в обращение поступили уже маркированные «открытые письма». Письма для пересылки внутри города имели надпись «городское», а для отправления в другие населенные пункты и за границу — «иногородное».

Из личной коллекции Петра Каменченко

Почти тут же находчивые граждане Российской империи додумались посылать открытые письма с оскорблениями в адрес различных государственных инстанций и ответственных чиновников лично.

Из личной коллекции Петра Каменченко

В качестве ответной меры на открытках в обязательном порядке стало необходимо указывать обратный адрес, а в 1879 году появилась еще и надпись:

«Почтовое Управление за содержание письма не отвечает».

В 1874 году на Всемирном почтовом конгрессе в Берне был установлен единый международный стандарт почтовой открытки: 90 на 140 миллиметров. В 1925 году к нему был добавлен еще один — 105 на 148. Оба варианта используются до сих пор.

В 1904 году специальным циркуляром в России был установлен новый порядок оформления открыток. Адресная сторона делилась вертикальной полосой на две части. Слева отправитель мог оставить письменное сообщение, а справа — только адрес и почтовая марка. С 1909 года открытое письмо стало называться почтовой карточкой и открытка приобрела вполне современный вид.

Царский «грант»

Почтовые карточки пользовались огромной популярностью в Российской империи, в особенности после появления на них красочных иллюстраций. Для того, чтобы понять их смысл, не обязательно было даже уметь читать. В огромной и малограмотной стране наглядная картинка с успехом заменяла текст. Крестьянину или заводскому рабочему были близки и понятны сюжеты открыток: пасхальные, юмористические, народнические, с репродукциями картин известных русских художников, с видами российских городов, с портретами царской семьи…

Заметный вклад в развитие и популяризацию российской почтовой карточки внес пионер отечественной цветной фотографии Сергей Михайлович Прокудин-Горский.

Как известно, император Николай II был увлеченным фотографом-любителем. В мае 1909 года он познакомился с Прокудиным-Горским и был восхищен его идеями и результатами работы. Николай II поручил фотографу запечатлеть различные стороны жизни Российской империи, для чего выделил специально оборудованный железнодорожный вагон, небольшой пароход и моторную лодку, способную идти по мелководью, а также разрешение, дающее доступ во все места империи. Результатом работы Прокудина-Горского стали тысячи цветных фотографий, многие из которых превратились в цветные открытки. Такие открытки были в новинку, так как впервые на них были представлены не раскрашенные и подретушированные в типографии фото, а реальные цветные снимки с видами городов и местностей России.

94 цветные открытки с видами Российской империи были выпущены типографией С.М. Прокудина-Горского

Открытки Прокудин-Горский печатал в собственной типографии в Санкт-Петербурге. Кроме карточек в типовом оформлении на отдельной открытке был издан портрет Льва Толстого, сделанный фотографом в Ясной Поляне. Цветные открытки Прокудина-Горского уникальны. Они дают достоверное представление о том, какой была наша страна сто с лишним лет назад.

Броненосец береговой обороны «Адмирал Ушаков». Открытка в пользу Общины святой Евгении

Открытка в помощь

Начиная с 1898 года в Российской империи стали издаваться благотворительные открытки, сбор от которых шел в помощь нуждающимся. Среди наиболее известных издателей были Община святой Евгении — благотворительное общество, созданное в Санкт-Петербурге для поддержания сестер милосердия в рамках Российского Общества Красного Креста (РОКК), Общество попечения об улучшении быта учащихся в начальных училищах города Москвы, Императорское женское патриотическое общество, Комитет Великой княжны Татьяны Николаевны для оказания временной помощи пострадавшим от военных бедствий, Особый Петроградский комитет Великой княжны Ольги Николаевны для помощи семьям воинов, Скобелевский комитет, Благотворительное общество при Санкт-Петербургском родовспомогательном заведении и некоторые другие.

Эскадренный броненосец «Полтава». Россия. Открытое письмо. 1905 год

На благотворительных открытках помещались рисунки (в основном оригинальные) самых известных российских живописцев — И. Репина, В. Васнецова, М. Нестерова, И. Билибина, И. Айвазовского, а также членов императорской фамилии. Как правило, от гонораров за эти работы художники отказывались, обеспечивая тем самым издательствам весьма скромные расходы на производство открыток.

В 1900 году лично Николаем II были даны исключительные привилегии на издание открыток Петербургскому попечительному комитету о сестрах Красного Креста. В привилегии входило эксклюзивное право на издание открытых писем «с портретами их величеств, августейших детей их величеств и членов императорского дома со снимками художественной обстановки императорских дворцов», а также «дозволение, но уже не в исключительном праве, помещать на его изданиях снимки наружных видов императорских дворцов, картин и предметов художественной старины, хранящихся в Императорском Эрмитаже, Русском музее императора Александра III, Музее Императорской академии художеств, в Оружейной и Грановитой палатах».

В циркуляре начальника Главного управления почт и телеграфов Российской империи от 30 октября 1900 года за № 97 указывалось:

Открытые письма с изображением высочайших особ, но без знака Красного Креста и упомянутой надписи, не должны быть принимаемы к пересылке по почте, вынутые же из почтовых ящиков не подлежат отправлению по назначению

«Матушка хворает, вышли три рубля»

Есть страны, в которых столетие почти не оставляет следа. Россия к ним не относится. С появления первых открыток прошло всего полтора века, и за это время наша страна пережила две мировые войны и несколько локальных, три революции, гражданскую войну, культ личности, коллективизацию, индустриализацию, неудачный опыт строительства коммунизма, развал СССР, дикий капитализм... И все пережитые события оставили свой след на почтовых карточках. Рассматривая эти свидетельства и артефакты эпохи, мы находим и давно исчезнувшее, и хорошо нам знакомое.

Воинское открытое письмо. Художник Ф. Шаврин. «В окопе» (оборот). Прошло цензуру. 1915 год

С 1890-х годов и до начала Первой мировой войны в качестве сюжетов на открытках были очень популярны темы народничества: народные типы, крестьянский труд, бытовые зарисовки. Иллюстрациями служили картины известных художников (В. Маковского, Г. Мясоедова, И. Богданова, А. Рябушкина, Я. Стыка и др.). Изображения были черно-белыми, зато сюжеты — исключительно экспрессивными: «Толстой в окружении страданий своего отечества», «Жертва фанатизма», «Крах банка», «Крестьянская свадьба»… На таких карточках люди чаше сообщали друг другу не самые приятные новости: «Матушка хворает», «Приехать не могу», «Вышли три рубля». Писали коротко и очень неразборчиво.

А вот для поздравлений — с днем ангела, с церковными праздниками, личными юбилеями или знаменательными событиями обычно выбирали открытки с веселыми и легкомысленными картинками: пасхальные и рождественские сюжеты, дети, котики, юмор и прочая милота.

Русско-японская война породила изображения боевых кораблей: броненосцы, крейсера, эскадренные миноносцы, канонерские лодки… Первая и вторая Тихоокеанские эскадры, Владивостокская крейсерская эскадра, подвиг крейсера «Варяг». Открытки этих серий до сих пор очень популярны у коллекционеров и стоят немалых денег.

Первая мировая война (1914-1918) значительно изменила внешний вид и содержание почтовых карточек. Основными темами стали пропаганда, милитария, благотворительность и милосердие, сатира. Особое место занимала военная корреспонденция — письма с фронтов и из плена.

Мировая война закончилась двумя революциями. Империи не стало, но почтовое сообщение никуда не делось. Только вместо царского орла почтовые карточки стали маркироваться звездой, серпом и молотом.

«К труду и обороне будь готов»

Основной темой ранних советских открыток была агитация, пропаганда и различные сборы: на армию, авиацию, голодающим, детям-беспризорникам, инвалидам и т.д. Почтовые карточки стали броскими, краски — ярче, сюжеты — абстрактнее, лозунги — конкретнее:

Пионеры и школьники! Овладевайте автотракторной и дорожной техникой, выступайте на борьбу с бездорожьем!

С укреплением советской власти изменились и почтовые карточки. Улучшилось качество бумаги, рисунок и дизайн открыток. Все открытки теперь проходили обязательную идеологическую и художественную цензуру. За непреднамеренную ошибку или двусмысленность в изображении можно было легко угодить в ГУЛАГ, так же как и за политически несознательный текст самого открытого письма.

В сюжетах почти исключительно преобладало счастье освобожденного от эксплуатации народа и его постоянная боевая готовность это счастье отстоять от любых посягательств врагов, которых у советской родины было не счесть.

Союз Красного Креста и Красного Полумесяца — оплот санитарной обороны СССР и носитель санитарной культуры!

Великая Отечественная война помимо патриотики и милитарии (как принято называть эти тематики у филокартистов) принесла с собой яркие примеры политической сатиры, среди которых особенно интересны почтовые карточки, оформленные Кукрыниксами (художники М. Куприянов, П. Крылов, Н. Соколов).

И, конечно, особняком стоят письма с фронтов, из госпиталей и эвакуации — тяжелая и яркая страница нашей истории, запечатленная в том числе и в почтовых карточках.

Под знаменем Ленина, под водительством Сталина — вперед, за разгром немецких оккупантов! Воинское открытое письмо. 1943 год

Слава КПСС, армии, флоту, советским женщинам, космонавтам и спортсменам

В послевоенные годы почтовые карточки печатались в СССР миллионными тиражами. Кроме их основного назначения — передачи почтового сообщения — они стали удобным и популярным предметом коллекционирования. Собрания открыток имелись почти в каждой советской квартире.

Люди сбирали и хранили карточки с видами тех мест, где им довелось побывать. Собирали артистов советского кино и театра. А вот зарубежных артистов, даже самых популярных, в СССР на карточках не печатали. В качестве сувениров их привозили из-за рубежа. Помню, как в английской спецшколе одноклассники люто завидовали мальчику, родители которого привезли ему «из загранки» открытки с Фантомасом, югославским «индейцем» Гойко Митичем, Жаном Маре и в особенности с польским актером Станиславом Микульским, в роли и в форме немецкого капитана Клосса из фильма «Ставка больше, чем жизнь».

Советский человек хотел быть культурным и обожал живопись. Картины отечественных и зарубежных художников, воспроизведенные на художественных открытках, пользовались постоянным спросом у любознательных граждан. Обычно они продавались в тематических наборах «Государственный Эрмитаж», «Третьяковская галерея», «Художники-передвижники», «Западноевропейская живопись из музеев мира», «Французское искусство XVI-XX веков» и так далее.

Художественные открытки покупали, вставляли в альбомы и показывали гостям. Вот только качество печати советских открыток 1960-1980 годов было ужасающим. Зачастую на них было вообще невозможно что-то разобрать. Еще одним отечественным ноу-хау стали бюджетные черно-белые копии картин известных художников. Из экономии часть набора делалась цветной, а другая часть — черно-белой.

Лучше обстояло дело с детскими открытками. Очень симпатичными наборы выходили по русским народным сказкам, произведениям К. Чуковского, С. Маршака, Н. Носова С. Михалкова, а позднее с героями советских мультфильмов.

В киосках «Союзпечати» продавались наборы открыток на разные темы: «Породы собак», «Садовые цветы», «История авиации», «Пионеры-герои», «Золотое кольцо России», «Московский Кремль», «Пушкинские места Верхневолжья», «ВДНХ», «История русского военного флота», лениниана, космос, флора и фауна, автомобили и паровозы, самолеты и ледоколы, города и костюмы народов СССР, кулинария и спорт… Как правило, в набор вкладывался листок с общеобразовательным текстом, а на обороте карточки можно было найти подробное описание рисунка. Открыточных наборов были сотни, а скорее даже тысячи, и выходили они тиражами в десятки и даже сотни тысяч штук.

Многомиллионными тиражами печатались поздравительные открытки к Первомаю, 8 Марта, Дню Победы, 7 Ноября, Новому году, к юбилеям революции и партийным съездам.

В годы застоя качество советской открытки заметно упало. Художники раз за разом повторяли однотипные сюжеты и надоевшие всем лозунги: «Слава КПСС!», «Миру — мир!», «Будь готов!», «Мир, труд, май!», «Слава советским женщинам!» (космонавтам, войнам, рыбакам, спортсменам…). Встречались и совсем нелепые надписи вроде «48 октябрь».

Некоторое разнообразие в жизнь коллекционеров вносили спецгашения первого дня. В тех случаях, если почтовые карточки, конверты или марки выпускались к определенным датам, на Главпочтамте можно было погасить материал специально изготовленным оригинальным штемпелем. С учетом региональных выпусков таких спецгашений могло быть до сотни в год.

Из почтовых отделений открытки перебрались в сувенирные лавки и музеи

Развал СССР привел к появлению почтовых карточек теперь уже независимых государств. С их собственными сюжетами.

С Новым годом! Почтовая карточка начала 1970-х годов

Оригинальные почтовые карточки продолжают выходить в России до сих пор. Об этом мне рассказал художник журнала «Филателия» Сергей Капранов. За последние годы он стал автором оформления сотен российских марок, почтовых конвертов и карточек. Вот только купить их стало теперь нелегко.

«Надевать он стал пальто. Говорят ему — не то!» Открытка из набора «Вот такой рассеянный» по детским стихам С. Маршака. 1963 год

Происходит это не только из-за нерадивости «Почты России». С развитием интернета и соцсетей люди перестали посылать друг другу письма и открытки, тем более идти к адресатам такие послания могут неделями, а то и вовсе до них не доберутся. Соответственно, и спроса на почтовые карточки почти нет. Что же до поздравительных открыток, то теперь их вручают друг другу лично или посылают с курьером.

«Объяснение». Почтовая карточка. 1955 год

Но не все так печально. У обычных людей (не коллекционеров) по-прежнему пользуется спросом открытки с видами тех мест, где они побывали. Правда, по большей части это не оригинальные работы, а репринты дореволюционных почтовых карточек.

Востребованы старые российские и советские открытки. Их переиздают, продают в книжных магазинах и сувенирных лавках, с успехом используют в оформлении ресторанов, кафе и частных квартир.

В России есть несколько музеев открыток. Один из них находится в Калининграде — Музей открыток Кенигсберга и его окрестностей.