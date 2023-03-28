Как Дома культуры превращались в неофициальные рок-клубы

«Интересный, качественный переход формата домов культуры наблюдается приблизительно с середины 1970-х годов. В это время они практически выполняют функцию репетиционных клубов для нового поколения представителей русского рока», — рассказал музыкант.

По его словам, в стенах домов культуры проводили свои репетиции и выступали такие известные группы, как: «Аквариум», «Машина Времени», «Наутилус Помпилиус», «Кино», и «Звуки Му».

Таким образом, ДК превращались в неназванные официально рок-клубы. Более, того условный возрастной ценз юношества немного вырос. Это были уже сформированные люди, которые знали, что делают, знали, чему подражают и в каком направлении двигаются в поисках своего неповторимого голоса, непохожего на западные оригиналы, отметил Ретинский.