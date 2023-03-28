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1 час назад

Как Дома культуры превращались в неофициальные рок-клубы

Мослента

Создание неофициальных рок-клубов советского времени в беседе с «Мослентой» вспомнил куратор раздела «Музыка» выставки «Дом культуры СССР» в центре Москвы, композитор Алексей Ретинский.

Как Дома культуры превращались в неофициальные рок-клубы
Фото: МослентаМослента

«Интересный, качественный переход формата домов культуры наблюдается приблизительно с середины 1970-х годов. В это время они практически выполняют функцию репетиционных клубов для нового поколения представителей русского рока», — рассказал музыкант.

По его словам, в стенах домов культуры проводили свои репетиции и выступали такие известные группы, как: «Аквариум», «Машина Времени», «Наутилус Помпилиус», «Кино», и «Звуки Му».

Таким образом, ДК превращались в неназванные официально рок-клубы. Более, того условный возрастной ценз юношества немного вырос. Это были уже сформированные люди, которые знали, что делают, знали, чему подражают и в каком направлении двигаются в поисках своего неповторимого голоса, непохожего на западные оригиналы, отметил Ретинский.

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