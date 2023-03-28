«Сезон сов»: как фотографы эксплуатируют птиц

На природных территориях столицы появились «пуховички» — птенцы серых неясытей и ушастых сов.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Малыши могут выглядеть беспомощно, но трогать их нельзя.

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Как похищенные из природы совы становятся жертвами алчных людей, «Вечерней Москве» рассказал руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский.

— Антон Олегович, в последнее время стали чаще появляться сообщения о задержании уличных фотографов с совами, с чем это связано?

— Это довольно актуальная проблема, которая носит сезонный характер. Отчасти это связано с естественным ритмом жизни сов, которые зимой гнездятся и ближе к весне выводят птенцов. Как известно, птенцы бурно растут и за короткий отрезок времени превращаются в молодую птицу, чем и пользуются фотоживодеры. Совят, похищенных из природы, практически сразу можно использовать на улице в качестве живого реквизита. Именно поэтому больше всего обращений по поводу сов мы получаем весной и летом.

— Как боретесь с проблемой?

— Мы разработали и реализуем программу рейдов по территориям, где чаще всего встречаются уличные фотографы. Как правило, это туристические места. К сожалению, соглашаясь на фото, многие даже не задумываются, в каких условиях содержат животное, к чему ведет его отрыв от естественной среды обитания. Поэтому наша основная задача не кого-то догнать и наказать, а разъяснить людям, чем чреваты фотосессии для «моделей».

— Вы сказали, что птиц изымают из дикой природы. Какие виды сов обитают в Москве, все ли они краснокнижные?

— У нас обитают ушастая, болотная сова, мохноногий сыч, воробьиный сычик, серая и длиннохвостая неясыти. Все эти виды занесены в Красную книгу Москвы. Кроме того, отряд совообразных относится к редким и исчезающим объектам животного мира. Они подлежат особой охране и подпадают под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, которые находятся под угрозой исчезновения. А это значит, что фотоживодеров могут привлечь не только к административной, но и к уголовной ответственности.

— Какое наказание им грозит?

— Если у владельца нет документов, подтверждающих, что он законно владеет диким зверем или птицей, то за содержание, хранение и иное использование редких и исчезающих объектов животного мира предусмотрена административная ответственность по статье 8.35 «Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения животных и растений» КоАП РФ. Нарушителей ждет штраф в размере от 2,5 до 5 тысяч рублей. Для юридических лиц он составит от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Но я бы эту ответственность ужесточил. Потому что обычно мы сталкиваемся с физическими лицами, и штраф в 5 тысяч рублей несоизмерим с той прибылью, которую они получают. Думаю, такие дельцы каждый день могут выплачивать штраф и продолжать наживаться на животных.

— Подобные фотосессии можно назвать жестоким обращением с животным?

— «Жестокое обращение» — юридический термин, и по закону нужны доказательства. Но если говорить, опираясь на опыт, то, как правило, так и получается: птенца насильственно держат в неволе, передают, словно вещь, из рук в руки. При этом те же совы — хищные птицы с острыми когтями и клювом. Поэтому, чтобы притупить их природные рефлексы и инстинкты, зачастую применяются такие методы, от которых они могут погибнуть. И это касается не только сов, но и львят, тигрят и других животных.

— Какой у проблемы масштаб?

— Рейды, которые мы проводим уже не первый год, все-таки дают о себе знать. С улиц мы фотодельцов практически выжили, но есть еще интернет, соцсети и другие каналы коммуникации, с помощью которых они устраивают фотосессии на закрытых площадках. Это уже совершенно другой пласт работы. Мы отслеживаем подобные объявления и, если нужно, привлекаем Межрайонную природоохранную прокуратуру, Федеральную службу безопасности и оперативную таможню.

— Кого еще вам приходилось спасать от фотоживодеров?

— К нам попадали питоны и другие змеи. Различные обезьяны — крупные и мелкие — тоже довольно модная тема. И, конечно, дикие кошки: львы, тигры.

— Их тоже легко добыть?

— Нет, конечно. Все дело в том, что мы имеем дело с международным нелегальным бизнесом по торговле не только редкими животными, но и растениями, которые находятся на грани исчезновения. По объему и обороту денежных средств он занимает третью строчку после торговли наркотиками и оружием.

— В каком состоянии к вам попадают животные?

— Как правило, в ужасном. В этом плане очень показателен последний случай, когда сотрудники полиции остановили машину каршеринга и обнаружили в ней львенка. В итоге он попал в наш Центр реабилитации диких животных. Там его осмотрели ветеринары — у малыша начальная стадия рахита и другие проблемы со здоровьем.

— Что происходит с животными после реабилитации?

— Если возможно, то после лечения и полного восстановления обитателей местной фауны мы выпускаем на волю. Но, к сожалению, больше половины животных уже невозможно вернуть в природу.

— И как тогда быть?

— Животным, которых лишили возможности вернуться домой, в том числе экзотическим видам, мы подыскиваем новый дом, где для них созданы необходимые условия.

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