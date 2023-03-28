Александров день: что нельзя делать 28 марта

28 марта в календаре народных праздников отмечается Александров день. Он назван в честь святого, который погиб за свою веру. Также в народе праздник называют днем лесника, так как в эту дату наши предки почитали лес, который приносил им дичь, ягоды и растения. Считалось, что в лесу живут добрые и злые духи, которые помогают простым людям.

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В Александров день было принято наблюдать за птицами. 28 марта увидеть чайку считалось большой удачей — это значит, что человека ждет большой урожай в этом году, и скоро придет тепло.

Также в этот день некоторые плохие приметы становились хорошими. Если вы встретите по дороге черную кошку или женщину с ведрами, то это значит, что вас скоро ждет финансовое благополучие.

В древности в Александров день было принято ходить к знахарям, чтобы вылечить то, что давно беспокоит. Считалось, что если сходить за лечением 28 марта, то это обязательно поможет.

Также в эту дату рекомендуется провести тщательную уборку в квартире. Чем больше вы сможете выбросить ненужных вещей, тем счастливее вы будете весь год.

Что нельзя делать 28 марта

Категорически запрещено 28 марта отправляться в путешествие и любые другие длительные поездки. Есть риск столкнуться с проблемами и различными неприятностями, которые могут испортить отпуск.

Старайтесь избегать любых ссор и конфликтов с близкими людьми. Сегодня есть большой риск вступить в длительное противостояние, которое отразится на нервах и здоровье.

Не стоит совершать крупные покупки и проводить финансовые операции с серьезными суммами. В целом лучше отказаться от ведения крупных сделок в бизнесе. Это может привести к финансовым потерям и нищете.

Народные приметы на 28 марта