Живший при Ельцине кот из Книги рекордов России умер

В Тюмени умер кот по кличке Дашун, который был занесен в Книгу рекордов России как самый старый сиамский кот. Как сообщает «КП Тюмень», животному в январе исполнилось 26 лет.

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По словам хозяйки кота Эльвиры Чаниевой, в последнее время ее питомец часто болел — были проблемы с лапами и глазами, он мало ходил, много спал. Утром 28 марта кот умер.

Женщина попросила в аппарате губернатора выделить небольшой участок для захоронения домашних животных, она также обратилась за помощью в Духовное управление мусульман.