Умер самый старый сиамский кот в России

В Тюмени сегодня скончался кот Дашун. Согласно данным Книги рекордов России, он был самым старым сиамским котом в стране.

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По словам его хозяйки Эльвиры Чаниевой, питомцу в январе исполнилось 26 лет.

- Он был слаб, в основном хотел сидеть у окошка. Кот был под присмотром ветеринаров, а в последнюю неделю резко похудел, - рассказала она агентству РИА Новости.

Правда, у знатоков к рекордсмену были вопросы: поскольку он найденыш, о чем говорила сама владелица, нельзя со стопроцентной уверенностью сказать, что он чистокровной сиамской породы.