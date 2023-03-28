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3 часа назад

Умер самый старый сиамский кот в России

Российская Газета

В Тюмени сегодня скончался кот Дашун. Согласно данным Книги рекордов России, он был самым старым сиамским котом в стране.

Умер самый старый сиамский кот в России
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

По словам его хозяйки Эльвиры Чаниевой, питомцу в январе исполнилось 26 лет.

- Он был слаб, в основном хотел сидеть у окошка. Кот был под присмотром ветеринаров, а в последнюю неделю резко похудел, - рассказала она агентству РИА Новости.

Правда, у знатоков к рекордсмену были вопросы: поскольку он найденыш, о чем говорила сама владелица, нельзя со стопроцентной уверенностью сказать, что он чистокровной сиамской породы.

Что касается возраста, то, как писала KP.RU, врачи по зубам животного определили, что ему около 22 лет (так и указано на сайте Книги рекордов Гиннесса, заявление Эльвиры датируется 22 сентября 2021 года). В пересчете на человеческий век котику было почти сто лет.

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