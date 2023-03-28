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21 минуту назад

О чем Королев просил Терешкову никому не рассказывать

Русская семерка

Полёт Валентины Терешковой в космос произошёл в июне 1963 года.

О чем Королев просил Терешкову никому не рассказывать
Фото: Русская семеркаРусская семерка

После возвращения женщины на Землю Сергей Королёв просил женщину никому не рассказывать об ошибке, допущенной в программировании траектории полёта «Востока-6».

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Полёт

Первый отряд женщин-космонавтов сформировали в марте 1962 года. Из тысяч претенденток отобрали всего пять, среди которых была и ткачиха Валентина Терешкова. После проверок на прочность девушек представили Сергею Королёву. Конструктор посчитал, что в космос должна полететь 26-летняя Терешкова.

16 июня 1963 года ракета-носитель стартовала с космодрома Байконур. Терешкова находилась в крохотной кабине корабля «Восток-6». В ней первой женщине-космонавту нужно было провести трое суток.

Перед Терешковой поставили несколько задач: изучить влияние космического пространства на женский организм, сделать выводы о необходимых усовершенствованиях системы управления кораблями типа «Восток», произвести съёмку лунной и земной поверхностей.

В период полёта состояние женщины-космонавта ухудшилось. Терешкова столкнулась с синдромом космической адаптации, для которого характерны головокружение, тошнота, головная боль. Валентина Владимировна также жаловалась на тесноту и давящий шлем.

Во время последнего сеанса связи Терешкова не отвечала на вызовы с Земли. Также она не соблюдала инструкции по ориентации космического корабля при помощи системы ручного управления. Но, несмотря на все возникшие трудности, Валентина Владимировна выдержала 48 оборотов «Востока» вокруг Земли. 19 июня космонавт вернулась на спускаемом аппарате. Приземление прошло благополучно.

«Никому не рассказывайте об этом»

Лётчик Николай Каманин несколько раз разговаривал с Терешковой, когда она находилась в космосе. Николай Петрович отмечал усталость космонавта. Незадолго до посадки Терешкову пришлось будить. Женщина говорила, что сориентировать корабль по тангажу у неё не получается, но пообещала выполнить задание.

Потом выяснилось, что траектория полёта «Востока-6» изначально была запрограммирована неправильно. Терешкова вспоминала, что уточнённые данные она получила только на второй день миссии. А после полёта Королёв просил космонавта никому не рассказывать об ошибке, которая едва не стала роковой.

«Ни одной бабы в космосе не будет»

Ещё несколько дней после возвращения на Землю в космическом центре очень волновались за здоровье Валентины Владимировны. Поговаривают, что Королёв в кругу своих подчинённых якобы заявил, что при нём больше «ни одной бабы в космосе не будет».

Запланированный новый полёт женского экипажа в космос на 15 суток «заморозили». В определённый момент набор в женскую команду был закрыт, а она сама расформирована. Второй полёт женщины-космонавта состоялся лишь спустя 19 лет после первого. В 1982 году Светлана Савицкая провела в космосе семь дней.

Истории,Николай Каманин,Валентина Терешкова,Светлана Савицкая,Сергей Королев,
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