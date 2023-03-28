На что жалуются люди, живущие у моря

Большинство людей, живущих в мегаполисах, мечтают об уединении. Предел мечтаний — дом у моря или квартира на первой линии пляжа. Однако на самом деле жизнь у моря — не самый лучший вариант и у него есть много минусов. О них рассказывают люди, которые уже исполнили свою мечту и поселились на берегу.

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О том, почему не стоит жить у моря на самом деле — в материале “Рамблера”.

Плесень

Дело в том, что для квартир и домов в южных регионах плесень — далеко не редкость. Конечно, все сильно зависит от дома и климата, но в большинстве случаев люди жалуются на плесень и невозможность ее вывести. Даже если получается с ней справиться один раз, то она появляется вновь. Поэтому многие люди живут в домах с плесенью по углам и не обращают на это внимания.

Влажность и холод

Не секрет, что многие страны отказываются от отопления из-за того, что в этих регионах нет таких низких температур, как в России. Именно поэтому в домах нет центрального отопления. При этом, вечера в зимние месяцы достаточно холодные, и в таком случае у людей есть два выбора: включать кондиционер с теплым воздухом и расходовать электричество или надевать на себя несколько слоев теплой одежды.

Распространенность заболеваний

Люди, живущие у моря, чаще болеют из-за того, что постоянно сталкиваются с морской водой. Речь идет об инфекционных заболеваниях, которые передаются через контакт с жидкостями и через грязные руки.