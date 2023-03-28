6 странных привычек собак, которые имеют простое объяснение

Есть теория, будто через миллионы лет собаки эволюционируют и научатся понимать человеческую речь.

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Ну а пока этого не произошло, видимо, придется человеку учить собачий язык.

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Вот шесть простых объяснений странных привычек вашего питомца, которые помогут вам лучше его понимать.

Собака наклоняет голову вбок

Откуда эта привычка у собак и почему ее нет у кошек или хомяков? По мнению специалистов из Университета Британской Колумбии в Ванкувере, такое поведение связано с особенностями строения собачьей морды. Барбос наклоняет голову вбок, чтобы получше рассмотреть человеческое лицо. Дело в том, что вытянутая морда закрывает обзор на нижнюю часть лица человека и пес не может понять, агрессивно ли настроен хозяин (то есть обнажил ли он зубы).

Чтобы получить представление о том, как видят мир собаки, поднесите к носу кулак. Вы убедитесь, что рассмотреть впереди стоящий предмет при таком строении трудновато. Эту теорию подтверждает исследование, выявившее связь привычки наклонять голову с породой собаки. Собаки с короткими мордами — мопсы и бульдоги — наклоняют голову реже, чем, к примеру, борзые.

Правда, будапештские ученые утверждают, что собака принимает эту позу, чтобы сконцентрироваться на задаче. То есть чтобы понять, что от нее хотят. Это, однако, не противоречит предыдущей версии. Тяжело понять, что от тебя хотят, когда не знаешь человеческий язык и не видишь лица говорящего.

Собака скребет задними лапами после того, как сходит в туалет

Самое очевидное объяснение — чтобы закопать экскременты. Но на самом деле все наоборот. Подушечки лап — единственное место на собачьем теле, где есть потовые железы. Вытирая их об землю, четвероногий усиливает собственный запах, как бы сообщая сородичам: «Я здесь был!» Таким образом пес, можно сказать, подписывает проделанную работу.

Вообще для собак туалет — это важный способ обмена информацией. По запаху мочи другой собаки они узнают много ценной информации. Ученые из Томска в 2015 году провели исследование и выяснили, что меньше всего интереса собаки проявляют к собственной моче, то есть они могут узнавать свои собственные метки по запаху, а значит, возможно, обладают самосознанием.

Собака ходит по кругу перед тем, как лечь

На этот счет есть несколько теорий. Некоторые специалисты предполагают, что животное таким образом отгоняет возможных паразитов (ящериц, змей и насекомых) и помечает территорию своим запахом, чтобы создать себе комфортное и безопасное лежбище.

Однако большинство экспертов, например исследователи из Университета Британской Колумбии, склоняются к версии, что таким образом животное притаптывает поверхность там, где хочет отдохнуть. Просто чтобы было удобнее — подобно тому, как мы взбиваем подушку перед сном. Исследования показали, что на неровной поверхности собаки кружились почти в 3 раза чаще, чем на идеально гладкой.

Собака боится грозы

Собаки нередко ведут себя беспокойно во время грозы: скулят, лают, мечутся по квартире. Для любого собаковода это то ещё испытание. Считается, что собака прежде всего боится грома, поэтому владельцам рекомендуют вести себя как можно более ласково и заботливо, чтобы успокоить четвероногого. Однако специалисты из Университета Тофтса (США) утверждают, что одной из причин беспокойного поведения может быть накапливание статического электричества в шерсти питомца.

Статическое электричество заставляет собаку испытывать дискомфорт, вдобавок ее может ударить током, если она коснется носом металлического предмета. Возможно, поэтому барбос скулит и инстинктивно ищет место, где можно зарыться и спрятаться.

Как же тогда помочь животному? Специалисты рекомендуют снять статическое электричество с помощью влажных салфеток. Но заботу и ласку, конечно, никто не отменяет.

Облизывает вас

Лобызанья на собачьем языке означают приветствие — это, в общем-то, и так понятно. Почему же тогда собаки не облизывают друг друга при встрече?

Причина в том, что это поведение щенка. В дикой природе, когда мать возвращается к щенкам с охоты, они бросаются вылизывать ей морду, чтобы вызвать рвотный рефлекс и отрыгивание пищи. Для домашней собаки мать — это ее хозяин, поэтому она инстинктивно норовит лизнуть хозяйскую физиономию. Причем неважно, сколько лет собаке. Даже если она давно не щенок, её человек будет для нее любимым родителем.

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